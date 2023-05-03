響應新北市好日子愛心大平台！趙素慧揪團捐200份民生物　幫助蘆洲及八里弱勢

家住桃園的趙素慧女士長年到處行善， 她響應新北市好日子愛心大平台，得知蘆洲社福中心有缺民生物資， 3日特別捐贈200箱物資，包含白米、麵條、泡麵、餅乾、 罐頭及奶粉等，由蘆洲社福中心主任陳家崋代表受贈。 這批民生物資將提供蘆洲及八里地區弱勢家戶， 以補充他們的日常生活所需。

趙素慧從2018年起便集結一群志同道合的朋友，一起行善做公益， 主動與各地公所聯絡，或從報章雜誌新聞消息得知， 有哪裡發生急難需要救援，她都會前往關懷，以提供急難救助金， 連中南部都有她的足跡。為了方便需求單位或家庭申請， 她的女兒甚至幫忙設計表格，主動提供，如此全台跑透透， 樂此不疲。

趙素慧之前也曾提供急難救助金給瑞芳社福中心， 幫助發生意外事故的案家度過難關。 近日從蘆洲友人處得知蘆洲社福中心實物銀行需要民生物資， 因此揪團購買捐贈，並親自搬貨到中心。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示， 人的善心與互助是促進社會更良善的力量， 這次所獲贈的物資將由中心社工分送給蘆洲和八里地區在案服務中的 弱勢家戶。

中心社工林佩穎快速的將物資提供給家境清苦的老奶奶， 老奶奶罹有精神疾患，平日以輪椅代步，家中還有一眼視障的兒子， 社工幫忙申請低收入戶，每月領有生活補助，林佩穎常去探視， 並不定期提供民生物資，以減輕老奶奶一家生活開銷。

社會局表示，好日子愛心大平台是侯友宜市長上任後， 將原來的實物銀行，於2019年6月17日擴大興辦成立， 迄今已媒合超過41億多元的市值物資和善款，累計超過3, 671萬人次受益。新北市14個社福中心藉由串聯民間資源， 以私公協力的精神持續幫助弱勢民眾。