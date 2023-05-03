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Netflix限制級韓綜探討日本AV產業　南韓知名主持人遭抵制　導演出面回應望滅火

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 17:15
南韓知名主持人申東燁因主持限制級韓綜「人+性大不同：日本篇」而遭抵制（圖／截自IG@netflixkr）

南韓知名主持人申東燁因主持限制級韓綜「人+性大不同：日本篇」而遭抵制（圖／截自IG@netflixkr）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）Netflix日前上線「人+性大不同：日本篇」，節目至日本實地採訪AV男優、女優及男公關等，深入瞭解日本AV產業，節目在南韓一上線即引起強烈反彈，連節目中的南韓知名主持人都遭抵制，要求退出其他節目。

在南韓，成人片是被禁止製作及流通的，該節目在南韓上線後，許多人批評AV是性剝削產物、將女性商品化，認為該節目是在美化及宣傳AV產業，另外也有聲音指出，雖然Netflix將該節目設定為限制級，但未成年人依然可以輕易觀看，可能會產生負面影響。

其中申東燁為南韓知名主持人，手上有著許多節目，而該節目一上線後，觀眾們對申東燁的形象大大地扣分，認為他一邊錄製與AV演員們進行採訪的節目，同時擔任小孩喜愛的節目「動物農場」中的主持人並不合適，因他的形象已不再適合闔家觀賞的節目，紛紛在「動物農場」留言板上要求申東燁退出節目。

對此，「人性大不同」節目導演在媒體採訪中，透露出對申東燁的歉意，他說，他並沒有想到該節目會帶給申東燁如此大的風波，但導演認為，該節目是在真實探討日本AV產業，並非注重在色情上，受訪人也真實講述著自己對該行業的看法，除了好處，同時也有擔憂，希望大家不要以有色眼光看待。

據韓媒報導，繼日本篇後，台灣篇也於近日拍攝完畢，作為第一個同性婚姻合法化的亞洲國家，台灣篇的內容主要在講述同性戀、雙性戀、變性人等性少數者的相關故事，預計會於今年公開。
netflix
韓綜
申東燁

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