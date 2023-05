富邦金控第四度　榮獲「遠見ESG企業永續獎」

富邦金控長期深耕ESG領域,致力企業永續發展, 成果備受國內外肯定。《遠見雜誌》今(3)日舉辦第19屆「遠見 ESG企業永續獎」頒獎典禮,富邦金控第四度榮獲「 綜合績效金融保險業-楷模獎」,顯示富邦金控長期致力ESG的成 果備受肯定。

《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎始於2005年,今年邁入第1 9屆,是全球華人媒體中,最早推動的CSR評鑑調查, 更是台灣歷史最悠久、最具公信力的CSR獎項之一。為推動ESG 在台落實深化,自今年起,《遠見雜誌》將獎項定名為「遠見ESG 企業永續獎」,以彰顯環境(E)、社會(S)、公司治理(G)之 重要性,鼓勵企業全方位實踐社會責任,共創永續未來。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控長期以來視ESG為企業重要 發展方向,以推動永續經營為圭臬,自2015年底啟動「永續經營 ESG願景工程」,積極落實品牌精神「正向力量 成就可能TM」,發揮富邦在金融與非金融面的影響力, 與企業夥伴、供應商、客戶、員工攜手邁向永續未來。 蔡明興也強調,富邦金控永續經營願景工程歷經七年發展與精進, 成果有目共睹、屢創國內外永續評比佳績,第四度榮獲「遠見ESG 企業永續獎」顯示富邦金控致力永續經營的綜合績效表現備受肯定, 期盼富邦持續扮演永續領航者的角色,引領台灣奔向淨零社會。

近年來,富邦金控持續接軌國際,為全台唯一加入世界經濟論壇( World Economic Forum)之金融業者,簽署並揭露World Economic Forum SCM框架,富邦金控董事長蔡明興更是台灣唯一發文登上「 世界經濟論壇」官網倡議ESG之台灣企業董事長。2022年富邦 金控也成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議( Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際永續倡議組織的一員。

富邦金控於核心職能面,積極發揮金融影響力,在「產品創新」上, 子公司台北富邦銀行積極打造多元化永續金融服務, 發揮資金影響力,推出全台首件永續指數連結貸款、 首件第三方認證綠色授信案以及首件永續供應鏈金融合作案, 同時支持太陽能及漁電共生等綠能產業發展, 為再生能源專案融資的領導者;富邦產險為台灣最大綠色保險業者, 業務涵蓋太陽能、陸上風力發電、離岸風電廠等保險計畫, 已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、 並參與每一個離岸風場的保險計畫; 富邦證券於美股下單平台揭露環境、社會、治理等ESG評分面向, 讓投資人隨時掌握個股ESG評價,同時, 積極輔導對環境永續有益之企業,協助企業籌資,2022年主辦與 環境永續有關之IPO及SPO案件比重已達50%。

在「減碳承諾」上,富邦金控於2022年底完成兩項重要里程碑: 正式成為RE100成員,並承諾至2040年富邦金控海內外全營 運據點百分之百使用綠電, 與國際標竿企業攜手共促全球零碳電網之加速實現。 通過科學基礎減碳目標(SBT)審查,計畫透過自主節能、 增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下, 逐步減降自身營運碳排,預計至2030年減碳42%。此外, 更將運用金融影響力,針對自身投資部位,及對發電、商用不動產、 石化油氣、電子製造業等融資部位的減碳目標設定覆蓋率逾五成, 是亞洲覆蓋率最高的金融機構。

富邦金控同時運用強大的品牌力,在非金融面積極引領趨勢,202 1年發起「Run For GreenTM奔向綠色」ESG倡議計劃, 攜手富邦長期贊助之四大馬拉松與各縣市政府, 推動植樹減碳及生態復育,期許在五年內為台灣種下十萬棵樹, 預估可減碳近4,000公噸,截至2022年10月, 富邦金控已種下7.3萬棵樹,積極為台灣海岸造林、 守護綠色邊防及海岸生物多樣性,追求人類與自然環境的共榮、 共好;同時,富邦金控也致力推動賽事減碳, 領跑體育賽事綠色轉型,以低碳、零碳為目標, 透過運動為臺灣環境盡一份心力;子公司富邦人壽首創「Work for Green」業績連結永續機制,號召同仁響應植樹復育行動, 也率台灣企業之先攜手荒野保護協會,共同推動「川廢調查計畫」, 透過系統化的調查找出川廢熱點, 以協力提升公部門整治溪流環境之效率。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營, 已連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、 連續七年入選道瓊永續新興市場指數成分股,2022年在「 社會面向」的表現更位居全球保險業第一;連續六年入選MSCI永 續指數成分股;連續兩年獲CDP氣候變遷與供應鏈議合評比雙項A 級榮譽;Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險 產業第一名。富邦金控將持續在追求永續發展的道路上戮力前行, 以正向力量發揮企業當責,力求環境共好,成就永續可能。