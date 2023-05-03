富邦金控第四度　榮獲「遠見ESG企業永續獎」

富邦金控長期深耕ESG領域，致力企業永續發展， 成果備受國內外肯定。《遠見雜誌》今(3)日舉辦第19屆「遠見 ESG企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控第四度榮獲「 綜合績效金融保險業-楷模獎」，顯示富邦金控長期致力ESG的成 果備受肯定。

《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎始於2005年，今年邁入第1 9屆，是全球華人媒體中，最早推動的CSR評鑑調查， 更是台灣歷史最悠久、最具公信力的CSR獎項之一。為推動ESG 在台落實深化，自今年起，《遠見雜誌》將獎項定名為「遠見ESG 企業永續獎」，以彰顯環境(E)、社會(S)、公司治理(G)之 重要性，鼓勵企業全方位實踐社會責任，共創永續未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期以來視ESG為企業重要 發展方向，以推動永續經營為圭臬，自2015年底啟動「永續經營 ESG願景工程」，積極落實品牌精神「正向力量 成就可能TM」，發揮富邦在金融與非金融面的影響力， 與企業夥伴、供應商、客戶、員工攜手邁向永續未來。 蔡明興也強調，富邦金控永續經營願景工程歷經七年發展與精進， 成果有目共睹、屢創國內外永續評比佳績，第四度榮獲「遠見ESG 企業永續獎」顯示富邦金控致力永續經營的綜合績效表現備受肯定， 期盼富邦持續扮演永續領航者的角色，引領台灣奔向淨零社會。

近年來，富邦金控持續接軌國際，為全台唯一加入世界經濟論壇( World Economic Forum)之金融業者，簽署並揭露World Economic Forum SCM框架，富邦金控董事長蔡明興更是台灣唯一發文登上「 世界經濟論壇」官網倡議ESG之台灣企業董事長。2022年富邦 金控也成為碳核算金融聯盟會員(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議( Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際永續倡議組織的一員。

富邦金控於核心職能面，積極發揮金融影響力，在「產品創新」上， 子公司台北富邦銀行積極打造多元化永續金融服務， 發揮資金影響力，推出全台首件永續指數連結貸款、 首件第三方認證綠色授信案以及首件永續供應鏈金融合作案， 同時支持太陽能及漁電共生等綠能產業發展， 為再生能源專案融資的領導者；富邦產險為台灣最大綠色保險業者， 業務涵蓋太陽能、陸上風力發電、離岸風電廠等保險計畫， 已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、 並參與每一個離岸風場的保險計畫； 富邦證券於美股下單平台揭露環境、社會、治理等ESG評分面向， 讓投資人隨時掌握個股ESG評價，同時， 積極輔導對環境永續有益之企業，協助企業籌資，2022年主辦與 環境永續有關之IPO及SPO案件比重已達50%。

在「減碳承諾」上，富邦金控於2022年底完成兩項重要里程碑： 正式成為RE100成員，並承諾至2040年富邦金控海內外全營 運據點百分之百使用綠電， 與國際標竿企業攜手共促全球零碳電網之加速實現。 通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，計畫透過自主節能、 增建太陽光電設備及採購再生能源等三管齊下， 逐步減降自身營運碳排，預計至2030年減碳42%。此外， 更將運用金融影響力，針對自身投資部位，及對發電、商用不動產、 石化油氣、電子製造業等融資部位的減碳目標設定覆蓋率逾五成， 是亞洲覆蓋率最高的金融機構。

富邦金控同時運用強大的品牌力，在非金融面積極引領趨勢，202 1年發起「Run For GreenTM奔向綠色」ESG倡議計劃， 攜手富邦長期贊助之四大馬拉松與各縣市政府， 推動植樹減碳及生態復育，期許在五年內為台灣種下十萬棵樹， 預估可減碳近4,000公噸，截至2022年10月， 富邦金控已種下7.3萬棵樹，積極為台灣海岸造林、 守護綠色邊防及海岸生物多樣性，追求人類與自然環境的共榮、 共好；同時，富邦金控也致力推動賽事減碳， 領跑體育賽事綠色轉型，以低碳、零碳為目標， 透過運動為臺灣環境盡一份心力；子公司富邦人壽首創「Work for Green」業績連結永續機制，號召同仁響應植樹復育行動， 也率台灣企業之先攜手荒野保護協會，共同推動「川廢調查計畫」， 透過系統化的調查找出川廢熱點， 以協力提升公部門整治溪流環境之效率。

富邦金控以世界級的標準持續深耕永續經營， 已連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股、 連續七年入選道瓊永續新興市場指數成分股，2022年在「 社會面向」的表現更位居全球保險業第一；連續六年入選MSCI永 續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷與供應鏈議合評比雙項A 級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險 產業第一名。富邦金控將持續在追求永續發展的道路上戮力前行， 以正向力量發揮企業當責，力求環境共好，成就永續可能。