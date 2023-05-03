卜睿哲：國際情勢丕變 美國對台灣議題不會再有保留

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國自由亞洲電台（RFA）2日報導，美國在台協會前主席卜睿哲表示，因國際情勢丕變，美國對在台灣議題不會再有所保留，並提醒北京當局若發起侵略戰爭必將重創中國內政。

報導說，美國華盛頓智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）1日針對台海安全舉辦研討會。

布魯金斯學會非常駐高級研究員卜睿哲（Richard C. Bush）說，美國過去曾相信與中國全方面合作可維繫印太和平，因此美國在對台與對中政策之間有所平衡。

他表示，但過去10年的國際情勢丕變，「因此美國不會再在台灣議題有所保留」。

卜睿哲說，中國亟欲說服台灣領導人及民衆，一國兩制統一台灣符合台灣利益，但中國須意識到台灣人民不接受一國兩制。

他表示，台灣人有自己的看法，大多數台灣人不接受一國兩制，不過台灣人民也沒有打算成立台灣國，因台灣人理解獨立會導致戰爭。

卜睿哲指出，持現狀不是完美的，但是優於其他選項，北京需要知道，台灣的民主很紮實，這是2300萬人民的意志，若北京想要改變現狀，需要說服台灣人民。

台灣明年將舉行總統大選，布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，2024總統大選不會是中國攻台時間點，因台灣多數選民很實際，不會尋求獨立和統一，台灣人也不會刺激中國而爆發台海戰爭。

不過他也提醒北京當局，應該從俄烏戰爭中得知，若發起侵略戰爭必將重創中國內政。

針對中國對台展開貿易壁壘調查，與會的華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，這是因中國對經濟整合的效果失去信心而增加對台經濟脅迫。

儘管如此，她說，不認為中國打算制裁台灣的科技業，因中國不會搬起石頭砸自己的腳。

葛來儀指出，在兩岸衝突中，台灣人民對台灣政府以及對美國的信任至關重要，台灣若是失去對台灣政府和美國的信心，風險將會很大。

她說，因為中國的首要戰略就是打擊台灣民衆的自信，使台灣喪使信心並接受中國提出的條件，務必要避免這種情況的發生。

葛來儀指出，很多台灣民衆擔心美國沒有派兵介入俄烏戰爭，揣測若中國入侵台灣，美國也不會介入，這是錯誤的猜想，因為美國總統拜登（Joe Biden）已4度表明，若台灣發生戰爭，美國會協防台灣。