台灣聯華食品大火再添1死 累計9死 父子3人等不到家人團圓

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導） 聯華 食品公司位於彰化北斗鎮工業區內的工廠４月25日清晨發生大火，再添1名死者，為49歲本國籍的許姓女員工；這場大火總計造成9人死亡。

據了解，49歲許姓女員工送到彰化醫院一度沒有呼吸心跳，經過搶救後恢復呼吸心跳，並進行低溫療法治療，但一直沒有清醒、狀況不樂觀，經過9天搶救，今天上午仍因心肺衰竭，難以挽回，上午11時多經家屬同意出院，讓許女留最後一口氣返家，聯華大火共已造成9死、13傷。

家屬先前曾表示，許婦以前在早餐店工作，為了增加收入、幫兒子籌措學費，10年前轉到聯華食品彰化廠上夜班，，2個兒子1人去年從研究所畢業，目前在竹科工作，另1人準備去當兵，兩夫妻才想說經濟負擔將變輕，好日子就要來了，沒想到竟發生不幸。

聯華食品彰化廠4月25日大火，有22名員工受困，其中10人被救出時病危呈OHCA（到院前心肺功能停止），被送彰化基督教醫院及衛福部彰化醫院急救。其中8人傷重先後不治，剩下的2人除許女外，另名送彰基醫院治療的顏姓男員工被救回，已在日前出院。

彰化縣消防局指出，聯華彰化廠大火有15人送醫，分別送彰化基督教醫院、部立彰化醫院以及員生醫院。除了今天宣告不治的許婦外，目前仍有1男1女2名員工送員生醫院，2名傷者最快明天可出院。