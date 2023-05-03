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【寂寞成疾】美國醫學專家稱孤單已是流行病 傷身程度如一天15根菸

每天使用社群軟體2小時以上者，感到社交孤立的程度，是每天用不到30分鐘者的2倍。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 16:43
（圖／Unsplash_Lukas Rychvalsky）

（圖／Unsplash_Lukas Rychvalsky）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）空虛寂寞覺得冷，或許不只有冷。孤獨除了會衍生心血管疾病，美國醫務總監（U.S. Surgeon General）莫西（Vivek Murthy）2日語出驚人表示，孤獨已是流行病，對人體的危害，有如一天抽15支菸。

美聯社報導，莫西表示，「孤單就像飢餓或口渴，是一種身體為了生存而發出的訊號。」他提到，半數美國人都曾有過孤寂感，數百萬人都在這種陰影中掙扎求生。

鑒於情況之嚴峻，他特地發出了這項警告，意在促進人們對孤獨的認識。然而，此舉並不代表國家將傾注資金「對抗」這流行病。

研究顯示，60年來，美國「一人戶」激增，個人與家人、友人、宗教或社區團體的互動也愈來愈少，孤獨感隨之增加。COVID-19加劇了此一態勢，遠距上班上課的人多了，社交活動減少了。

20年前，美國人每天平均與朋友相處60分鐘，2020年，掉到只剩20分鐘。莫西的報告指出，寂寞病傷害年輕人最深，15至24歲尤然。在同一期間內，此一族群與朋友相聚的時間減幅達70%。

孤寂會提高早死機率30%，也可能增加中風、心臟病、憂鬱、焦慮、失智的發生率。莫西因此呼籲職場、學校、科技業、社區組織、父母等各界正視此問題，促人們在聚會時放下手機，促雇主認知遠距工作的害處。

莫西也點出了社群軟體對降低孤寂感有害無益，科技業應針對兒童的社群媒體活動推出更多保護機制。一項研究發現，每天使用社群軟體2小時以上者，感到社交孤立的程度，是每天用不到30分鐘者的2倍。

【寂寞成疾】美國醫學專家稱孤單已是流行病 傷身程度如一天15根菸
美國醫務總監莫西（圖／美聯社）
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