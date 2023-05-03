朱立倫：國民黨5月提總統人選　最強名單絕對沒有我

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席朱立倫今天(3日) 說，面對總統大選，會在這個月提出最強、最好的候選人，提名過程中會堅定無私無我，秉持黨務工作任勞任怨、任謗任辱；他更強調，2年前參選黨主席時就說過，「最強名單絕對沒有包括我」。

國民黨立法院黨團3日上午到NCC前抗議，批評鏡電視案應該先釐清再審查，也質疑NCC主委陳耀祥護航鏡電視案。中央社

國家通訊傳播委員會（NCC）3日上午討論鏡電視負責人變更等案，但遭國民黨立委闖入抗議。中央社

國民黨將採徵召方式決定總統人選，因人選遲未出爐，也讓黨內及藍營支持者感到焦慮。朱立倫今天下午在國民黨中常會上明確表示，會在這個月提出最強、最好的候選人。

朱立倫說，提名過程中，他不但堅定無私無我，也秉持黨務工作任勞任怨、任謗任辱，會堅定立場，為了台灣、中華民國贏，為下一代的幸福；過程中的惡意中傷、無的放矢，甚至污辱性攻擊，對他個人或黨中央，都不會改變任何無私無我的態度。

朱立倫表示，他2年前參選黨主席時就鄭重宣示，他無私無我、最強名單沒有包括他自己。

現在是關鍵的決擇，唯有團結，才有勝選希望，每個人都是團結的助力，不要造成對立的根源，希望大家都能放下自我，他不能要求大家跟他一樣無私無我，但要拜託大家，小我小一點、大我大一點，最後才能勝利成功。

有關國家通訊傳播委員會（NCC）上午討論鏡電視負責人變更等案，遭國民黨立委闖入抗議，朱立倫表示，NCC從獨立機關變成黨意機關，國民黨立法院黨團堅定的立場，就是要捍衛台灣真正的言論自由，不能讓NCC變成黨意所操控的機關。

國家通訊傳播委員會（NCC）3日上午討論鏡電視負責人變更等案，國民黨立法院黨團到NCC前抗議，要求停止審查，國民黨立委隨後闖入審查會議室與主委室，最後在主委室前靜坐抗議，要求散會。中央社

朱立倫說，民進黨無能、專制，讓台灣陷入困境，除了低薪之島、過勞之島，台灣經濟成長率倒退，最新一季成長率竟為負3.02%；此外，民進黨政府專制操控司法，不管是對前立委或新竹市長，司法已經變成為政治服務。

為備戰2024立委選戰，國民黨中常會今天通過第3梯次立委提名作業，共提名12人參選區域立委，黨主席朱立倫表示，國民黨提名的每一位立委參選人，都要代表台灣民意，為中華民國打拚。

同時，朱立倫也在會中宣布，文傳會主委洪孟楷因要全心投入立委選戰，卸任文傳會主委一職，由革實院院長林寬裕兼任。

國民黨第3梯次提名作業，總計12人完成提名、徵召程序，包括新北市第5選區提名洪佳君、新北市第6選區提名林國春、新北市第7選區提名葉元之、新北市第10選區提名林金結、桃園市第2選區提名涂權吉、新竹縣第1選區提名徐欣瑩、新竹市選區提名鄭正鈐、台中市第4選區提名廖偉翔、南投縣第2選區提名游顥、高雄市第2選區提名曹桓榮、台南市第6選區徵召陳以信、高雄市第8選區徵召李明璇。

會中中央提名委員會成員朱立倫、張善政、黃敏惠、楊文科、許淑華、連勝文、黃健庭、曾銘宗等人與立委提名人，手牽手高喊「國民黨加油、國民黨團結、國民黨勝利」，展現團結氣勢與勝選決心。

根據中央社，朱立倫也在中常會上表示，洪孟楷因已提名為新北市第1選區立委參選人，要全心投入選戰、經營選區，感謝過去8個多月來洪孟楷臨危受命，擔任文傳會主委階段義務付出，並且整合中央地方文宣工作，九合一選戰中更是全台輔選、站台、造勢，這些都是洪孟楷過去扎實的付出。

朱立倫宣布，新任文傳會主委由現任革實院院長林寬裕兼任代理。但洪孟楷仍具中常委身分，未來中常會提名立委造勢作業等，仍會借重其主持長才，共同打拚。