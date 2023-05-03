凱撒飯店連鎖「六元及第端午禮盒」逆勢抗通澎、貼心不漲價

凱撒飯店連鎖不畏物價與人力成本漲幅趨勢，2023年端午前夕反向操作，推出星級飯店品質、以親民價格吸客，將往年端午粽銷售熱賣款及市調最受歡迎口味集結，推出端午節禮盒共兩款，以葷素綜合六款口味各一入的「六元及第端午禮盒」，每組999元、6月15日前可享早鳥優惠價899元，另外素食組合「凱撒蔬福粽香禮盒」則是兩款口味各三入，每組799元、早鳥優惠價為699元。

2023年適逢農曆閏二月，使今年端午節與考季特別相近，也因此凱撒飯店連鎖順勢推出「六元及第端午禮盒」，讓消費者無論是送禮或自用，還多送了一層「高中」的期許，希望收禮者心想事成，無論是考試、求職或者求子等等都能好運連連、一切順利。「六元及第端午禮盒」內含六顆葷素綜合口味粽，包括最應景的南部口味「狀元粽」、北部代表的「古早味肉粽」、港式風味的「臘味雙寶粽」、香氣四溢的「客家粿粽」、老饕最愛的湖州「紅豆豆沙粽」及為茹素者特別推出的「翡翠珍菇粿粽」，各具特色且經典，更可滿足普羅大眾的味蕾與喜好，每組售價999元、六款口味各一入。

另外也針對蔬食消費者推出素食組合的「凱撒蔬福粽香禮盒」，內含紅豆豆沙粽及翡翠珍菇粿粽兩款口味各三入，每組售價799元。凱撒飯店連鎖也表示：「觀察今年多數五星飯店均調高粽子禮盒的售價，漲幅在5%-15%不等。當全台出現粽子漲聲響起之際，凱撒決定陪伴消費者與企業客戶一起抗通澎，以超值價格推出兩款不到千元的端午節禮盒，回饋消費者長期以來的支持。」

「狀元粽」為主廚嚴選干貝、香菇、栗子、蛋黃、魷魚、花生、豬肉及蓮子，將滿滿祝福包在裡面，每顆重達380克、適合全家共享，也期盼所有考生能六元及第、心想事成。

「古早味肉粽」精選來自嘉南平原黏Q的長糯米，加上主廚精燉及手工培炒的滷肉塊，一口咬下令人銷魂，加上特級香菇及金勾蝦香氣融合，完美傳承道地北粽飄香古早味。

「臘味雙寶粽」以香港煲仔飯為發想，將濃郁的臘腸搭配整顆橘紅晶瑩的鴨蛋黃，包入香甜糯米中，將道地港式滋味完美詮釋，吸附肉汁與油脂香氣的米粒，Q彈有勁，吮指夠味。

「客家粿粽」採傳統客家媽媽手作製程，內餡選用夾心豬絞肉、菜脯、蝦米、香菇及少許的胡椒，經大火爆炒而成，一口咬下，皮Q餡多，口中洋溢道地客家風味。

「紅豆豆沙粽(素)」為凱撒飯店廣受好評的經典甜粽系列，採用湖州粽的做法，內餡豆沙清香綿密，看似簡單卻蘊藏著黃金比例的完美組合，老饕級美食者指名品嚐。

「翡翠珍菇粿粽(奶素)」，主廚傳承古早風味，將艾草萃取的艾草粉加入軟Q的粿皮中，內餡用香菇、杏鮑菇、茶樹菇、巴西蘑菇及菜脯，展現客家風味的傳統手法，香氣濃郁令人回味。

2023年凱撒飯店端午粽口味豐富多元外，同時搭配生活風格感的「凱撒經典復刻保冷袋」作為禮盒包裝，寬口的簡約設計、方便收納更具文青風，僅限量推出不另單售。凱撒飯店端午禮盒，即日起於「凱撒美食EAT-N-GO」購物網站開賣，6月15日前完成訂購，可享早鳥特價優惠，企業及大宗採購可至凱撒飯店連鎖全台9家飯店洽談，另有團購優惠。