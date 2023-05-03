上海鄉村推出極致奢華端午禮盒組，超華麗的頂級潮州粽，就是要讓客⼾ 對你「情有獨粽」!

⼀年⼀度的端午節，各餐廳的紛紛推出令⼈眼花撩亂的創新粽⼦，⽽台北知名中餐廳「上海鄉村」，今年特地將店內的招牌菜⾊「無錫⼦排」與「上海菜 飯」，推出風味獨特的「無錫燒⾁粽」與「松露嫩雞粽」，還有超值⾃⽤與體 ⾯送禮的各種組合。

其中，最受歡迎的「無錫燒⾁粽」，嚴選台灣本⼟優質豬⾁，經師傅精湛的⼿ 藝烹調成國宴名菜封⾁，與秘傳無錫醬汁久滷入味，穠纖合度的恰到好處，同時有著豐腴的油脂，切塊包入由上海料理的靈魂「上海菜飯」所製成的菜飯 粽，味鮮噴⾹的菜飯完美融合，仿佛是來到餐廳⾨市，直接在享⽤經典菜⾊般 的感動。

⽽創新又味的「松露嫩雞粽」，是以爽又的青江菜與鹹⾹的家鄉⾁共舞⽽成的 上海菜飯作為 基底，別出⼼裁的加入「La Rustichella義⼤利頂級松露醬」，松 露濃郁的⾹氣與菌菇的鮮味 交融，鮮嫩的雞⾁染上奢華⿊⾦光澤，⼀同包入粒 粒油亮的糯⽶飯中，⼀入又便能感受到那爆炸般的濃郁⿊鑽松露⾹氣，緊緊交織的多層次又感，讓這顆粽⼦成為端午最奢華的味覺饗宴。

上海鄉村也針對客⼾送禮，特別推出「情有獨粽」套組，套組內容除了無錫燒 ⾁粽與松露嫩雞粽之外，還有搭配⾨市最熱賣的「⽕腿扁尖燉雞腿湯」，選⽤ 珍稀扁尖筍與風味家鄉⾁，耗時慢熬的濃郁⽩湯，完全就是⽼饕⾏家的最愛聖 品，再與⾹氣撲⿐的粽⼦⼀起享⽤，絕對是⾯⼦、裡⼦都兼顧的體⾯端午節。