Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

上海鄉村推出極致奢華端午禮盒組，超華麗的頂級潮州粽，就是要讓客⼾ 對你「情有獨粽」!

By 台灣英文新聞
2023/05/03 15:48
上海鄉村提供

上海鄉村提供

⼀年⼀度的端午節，各餐廳的紛紛推出令⼈眼花撩亂的創新粽⼦，⽽台北知名中餐廳「上海鄉村」，今年特地將店內的招牌菜⾊「無錫⼦排」與「上海菜 飯」，推出風味獨特的「無錫燒⾁粽」與「松露嫩雞粽」，還有超值⾃⽤與體 ⾯送禮的各種組合。

其中，最受歡迎的「無錫燒⾁粽」，嚴選台灣本⼟優質豬⾁，經師傅精湛的⼿ 藝烹調成國宴名菜封⾁，與秘傳無錫醬汁久滷入味，穠纖合度的恰到好處，同時有著豐腴的油脂，切塊包入由上海料理的靈魂「上海菜飯」所製成的菜飯 粽，味鮮噴⾹的菜飯完美融合，仿佛是來到餐廳⾨市，直接在享⽤經典菜⾊般 的感動。

⽽創新又味的「松露嫩雞粽」，是以爽又的青江菜與鹹⾹的家鄉⾁共舞⽽成的 上海菜飯作為 基底，別出⼼裁的加入「La Rustichella義⼤利頂級松露醬」，松 露濃郁的⾹氣與菌菇的鮮味 交融，鮮嫩的雞⾁染上奢華⿊⾦光澤，⼀同包入粒 粒油亮的糯⽶飯中，⼀入又便能感受到那爆炸般的濃郁⿊鑽松露⾹氣，緊緊交織的多層次又感，讓這顆粽⼦成為端午最奢華的味覺饗宴。

上海鄉村也針對客⼾送禮，特別推出「情有獨粽」套組，套組內容除了無錫燒 ⾁粽與松露嫩雞粽之外，還有搭配⾨市最熱賣的「⽕腿扁尖燉雞腿湯」，選⽤ 珍稀扁尖筍與風味家鄉⾁，耗時慢熬的濃郁⽩湯，完全就是⽼饕⾏家的最愛聖 品，再與⾹氣撲⿐的粽⼦⼀起享⽤，絕對是⾯⼦、裡⼦都兼顧的體⾯端午節。

更新時間 : 2023-05-03 18:50 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
【吃人夠夠】中國搶南海主權又出招：西沙群島開火鍋店
【吃人夠夠】中國搶南海主權又出招：西沙群島開火鍋店
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲
台灣「遠東首席歌后」楊小萍逝世　享壽79歲
台灣「遠東首席歌后」楊小萍逝世　享壽79歲