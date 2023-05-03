美國南內華達州小兒腦膿腫病例數增 為過去7年的三倍多 原因不明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國醫院和公共衛生單位統計，近年來，南內華達州的小兒腦膿腫（Pediatric brain abscesses）病例數高於預期，而引起腦膿腫的最常見的細菌是鏈球菌，專家提醒，腦膿腫雖然罕見，但若不及時接受治療，仍有死亡風險。

腦膿腫是由細菌、真菌或寄生蟲等病原體侵入腦實質引起的化膿性炎症,繼而形成膿腫，在兒科雖然罕見，但若延誤治療、治療不當也會導致嚴重不良後果，甚至死亡。

腦膿腫的病原體多為化膿性細菌，如葡萄球菌、鏈球菌、變形桿菌、大腸桿菌、綠膿桿菌等。偶有樊尚氏桿菌、傷寒桿菌和副大腸桿菌類革蘭氏染色陰性桿菌所致者。約1/4為混合細菌感染。感染源不同,致病菌亦不同。常見症狀有頭痛、發燒、發冷、噁心、嘔吐和抽搐。

南內華達州衛生局表示，在2015年至2021年間，當地每年最多4例小兒腦膿腫病例，在2020年至2021年COVID-19大流行期間，平均7例，但到了2022年卻暴增至18例，比往年增加約3倍之多。

而這些患者多為男性，中位年齡為12歲，最常見的細菌病原體是中間鏈球菌，約占33%。據了解，18 名患者中有15名需要進行開顱手術。

衛生局表示，雖然未有死亡案例，但患者若不及時接受治療，仍是有死亡的風險。

由於腦膿腫常是由鏈球菌所引起，而鏈球菌又是許多疾病的致病源，包含鏈球菌咽喉炎等，美國從去（2022）年11月份起A型鏈球菌（Strep A）的病例持續上升，這兩者間是否有關連，專家仍未有解答。