（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全國「路口不停讓行人大執法」5月登場，針對「路口不停讓行人」4重點取締。警政署昨(2日) 指出，車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）即為取締基準。

為擺脫「行人地獄」惡名，內政部警政署日前宣布，5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，4大執法重點項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等。

由於車輛未禮讓行人的取締違規事實，常因警方肉眼「視角」等基準問題惹議。警政署2日表示，依據「強化行人路權執法計畫」規定，不停讓行人先行的取締認定原則及應注意事項規定:

首先，若路口無人指揮時，車輛「前懸」（即車頭）已進入行人穿越道且距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，即為取締認定基準。

其次，路口有義警、學校導護志工等交通指揮人員指揮時，駕駛若不聽從指揮強行通過者，可直接認定舉發。

最後，警方以攔停舉發方式執行為原則，但若當場不能或不宜攔截製單舉發者，例如駕駛強行或高速通過者，可直接舉發。

針對駕駛是否會因車輛左轉或右轉的視線問題而影響違規情形。中央社引述警政署指出，警方取締開單並不會特別註記違規車輛是左轉或右轉車，所以並無相關統計數字佐證，但依經驗法則來看，因車輛左轉時易因A柱影響行車視線，較易因此造成未禮讓行人的違規情形。

警政署表示，車輛不禮讓行人取締，因警方是以目視所及執法，偶有爭議情形，但執法時都有全程蒐證錄影，若當事人有疑義可依法向警察機關或監理單位提出申訴；同時，交通部近期也正在研擬修改相關取締原則，警方將配合依法執行。

【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締