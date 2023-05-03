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開戰國玩什麼交友 交友軟體龍頭Tinder退出俄國市場

「Tinder在約會行動上動得很快，在道德行動上卻慢吞吞。」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 14:58
（圖／Unsplash_Good Faces Agency）

（圖／Unsplash_Good Faces Agency）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）旗下擁有包括Tinder、Hinge、PlentyOfFish等交友軟體的美國約會服務公司Match Group宣布，將大力限縮俄國業務，6月30日後全面退出俄國市場。

BBC路透報導，Match Group在1日公布的年報中作出此宣布，表示其「致力保護人權」。Tinder對手Bumble也稱，已於去年3月停止在俄國、白俄羅斯的運作。

Match股東Friends Fiduciary公司的執行長Jeff Perkins表示，對於以信任為基礎的企業，離開俄國理由再合理不過。「俄國總統普丁都被國際刑事法院起訴了，作為一間受信賴的企業，在這樣的國家持續營運，形象不太好看。」

這是在俄國與烏克蘭2022年2月開戰一年多以來，再有西方企業決定不玩了。

數位服務業者如Spotify、網飛（Netflix）、蘋果（Apple），早在俄國攻入烏克蘭不久後就結束當地業務。多個歐美知名企業也紛紛暫停在俄營運或全然退出，包括麥當勞（McDonald’s）、可口可樂（Coca-Cola）、星巴克（Starbucks）、海尼根（Heineken）等。

不過，當其他企業都早早斷開聯繫，Match遲至今日才撤出俄國市場，誠意大打折扣。呼籲企業退出俄國的道德評價機構（Moral Rating Agency）批評，Match以人權為名的這項舉措，實在難以取信於人，畢竟都打了一年，是什麼讓它現在才覺醒呢？「Tinder在約會行動上動得很快，在道德行動上卻慢吞吞。」
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