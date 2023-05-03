朴恩斌榮獲百想藝術大賞感動落淚　遭評論家批「哭哭啼啼不成熟、學學宋慧喬」

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓第59屆百想藝術大賞於28號完美落幕，大賞由「非常律師禹英禑」朴恩斌奪下，榮獲最大獎的她難掩激動情緒，遭評論家批評哭哭啼啼的不像話。

朴恩斌在台下聽到自己獲獎後即感動落淚，並向周圍的人鞠躬致意，在台上發表得獎感言時也難掩激動的心情，得獎感言在官方YouTube上在短短的3天內即突破500萬次觀看，看到真情流露的她，網友們都紛紛表示「真的好可愛」、「朴恩斌好溫暖又真性情」、「得獎感言好令人感動」等，但一名評論家金甲洙（音譯，김갑수）日前上節目卻批評朴恩斌哭哭啼啼，還留著鼻涕，認為她太過分地表達情感。

當主持人反問道「難道不能感動嗎？」，金甲洙卻說道「不只是頒獎典禮，在任何情況下都不應該在他人面前爆發自己的情緒」，並說道，因為朴恩斌是優秀的演員，所以他是帶著愛護的心說這些話。

對於朴恩斌自座位上至頒獎台，一路對周圍的人鞠躬致意一事，他也認為朴恩斌鞠躬次數過多，十分不恰當，走上舞台時也差點跌倒，甚至在舞台上繼續哭，他認為朴恩斌已是30歲的人而不是18歲，應該學學宋慧喬的沉著冷靜。

主持人怕引起觀眾誤會也趕緊出面緩頰說道，頒獎典禮的三個禮拜前，當所有人都支持宋慧喬，金甲洙最喜歡的其實就是朴恩斌，但依然引起了網友的不滿，紛紛留言「30歲就不能哭嗎？」「金甲洙都活到60歲了，向宋慧喬學學謙虛吧」「這種人也能當文化評論家？」，表示對朴恩斌的支持。