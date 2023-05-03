適逢五月溫馨母親節！南台灣缺水致蓮田略減　台南白河蓮花節5/7登場　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著時序推移，火紅木棉花、粉紅花旗木已進入尾聲，接下來登場的是白河蓮花季，今年因缺水，蓮田面積略有減少，花況還是相當美麗，台南市長黃偉哲今(3)日表示，適逢五月溫馨母親節，「蓮花花瓣就像母親呵護孩子的那雙手」，歡迎全國民眾闔家前來台南旅遊，到白河賞蓮、到東山喝咖啡。

台南市長黃偉哲還說，白河蓮花節自1995年即開始辦理，已有28年歷史，是台灣最早辦理的產業文化活動之一，白河的蓮花、蓮子還有藕粉，遠近馳名，每年白河蓮花季總吸引許多遊客、攝影愛好者前來朝聖。

白河蓮花節主辦單位白河區公所補充，今年因缺水，蓮農只能利用抽水站汲取頭前溪、八掌溪水或自行鑿井、仰賴已有300年歷史的白河埤圳，然而，在蓮農努力之下，蓮田面積雖略為減少，約150至170公頃，花況仍是相當美麗。白河區公所粉絲專頁將提供今年蓮花花況，讓攝影愛好者及遊客們可參考前往。此外，為讓遊客的行程更加豐富，今年蓮花季也安排經典路線，串聯白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，讓民眾更能深度體驗台南溪北農村地區之美。

台南市政府表示，黃偉哲市長重視溪北地區建設，投入許多基礎工程，包括分段整治「市道172甲線路樹竄根及路肩隆起」；「林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫」，改善了6條區道約16公里、斥資1.91億元。去（2022）年年底完工的「市道172線安溪寮至白河區道路拓寬工程」工程經費10.8億元，讓通往白河地區的道路平坦美觀，滿足廣大市民朋友及旅遊愛好者的需求。

此外，市道172線是連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道，而關仔嶺在假日、節慶時常常容易塞車，因此黃偉哲市長責成工務局、斥資2.5億元將市道172線拓寬成18米，以打通交通瓶頸、提供優質的觀光遊憩品質、吸引遊客來訪。

台南市政府說，白河蓮花節將於5月7日舉辦開幕活動，宣告蓮花季的開始，整個夏季，都是白河蓮花最佳賞花期，今年白河蓮花節剛好適逢母親節，想賞花的民眾，或是想趁母親節前後與母親共享親子時光的朋友們，不妨趁著周休假日，安排一趟台南白河賞蓮之旅。