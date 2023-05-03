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【易進難出】中國縮緊控制 外國人限制出境大增

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 13:57
上海一處展覽的中國共產黨標誌（圖／美聯社）

上海一處展覽的中國共產黨標誌（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）從公民到外國人，從民運分子到商務人士，人權組織示警，中國近幾年來收緊管束，加嚴出境禁令，日前更修訂《反間諜法》，一旦踏上中國領土，恐怕會被安上莫須有之罪名，插翅難飛。

路透報導，歷經三年疫情，新冠肺炎（COVID-19）好不容易不再成為威脅，中國大開國門歡迎觀光客來旅遊、外商前來做生意，但西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders，SD）的一份報告指，愈來愈多官司，都是關於禁止民眾離境，外資企業對此表示憂心。

根據SD，習近平2012年掌權後，中國就藉修法、立法加大出口禁令的適用範疇，自2018年起，至少修訂或新制定了5法，至今已有高達15項相關法令。報告指出，無論什麼時間點，中國都至少有數萬名公民在出境限制清單上，而一份研究則指，1995至2019年間，有128名外籍人士不得離開中國，包括29名美國人、44名加拿大人。

路透分析也發現，2016至2022年間，中國最高法院資料庫中提及的出境禁令次數，就激增了8倍。不同於歐美國家，嫌犯多是因刑事罪名而遭到限制出境，中國法庭文件則顯示，多是因民事理由而作此裁決。

最近的例子，當屬今年3月，美國企業盡職調查公司、美思明智集團（Mintz Group）北京辦事處遭突襲搜查， 5名中國員工被捕，新加坡籍執行長不得出境。當時中國外交部指，該公司涉非法營運。

中國上週也修訂了《反間諜法》，無論是本國人或外國人，只要「被調查」，就不得離境。「他們能找各種理由讓你無法離境」，中國人權分子Xiang Li說道。他被限制出境2年多後，於2017年逃離中國，後於美國獲得庇護。

民進黨立委林靜儀今（3）日在立院質詢國安局長蔡明彥，中國《反間諜法》除了可能使台灣退役軍人遭羅織入罪，是否也可能會影響一般民眾？對此蔡明彥回覆，必須特別注意反間諜新規是否增加了台商、記者、維權人士赴中國的風險。他並呼籲民眾赴中國時，要小心手機內容，可能在海關就被檢查，得特別當心。
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