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書香遠飄！讓台灣與英國百年情誼綿延不絕　台南捐贈100套繪本抵愛丁堡

台南市長黃偉哲：自從上次Day議長來訪，雙方都表達了希望台南跟愛丁堡持續交流合作的意願，這不僅是因為密切的歷史緣分，更是出於兩市抱持著相似的願景跟價值。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 11:38
台南市長黃偉哲在英國愛丁堡議長Cammy Day來訪時象徵性捐贈繪本。(照片由台南市政府提供)
照片由左至右：外交部駐愛丁堡辦事處處長張嘉政、英國愛丁堡議長Cammy Day、作者陳韻如、譯者周長志。(照片由台南市政府提供)

台南市長黃偉哲在英國愛丁堡議長Cammy Day來訪時象徵性捐贈繪本。(照片由台南市政府提供)

照片由左至右：外交部駐愛丁堡辦事處處長張嘉政、英國愛丁堡議長Cammy Day、作者陳韻如、譯者周長志。(照片由台南市政府提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為感謝臺南市政府捐贈了一百套講述台英早期交流歷史的故事繪本，愛丁堡議長Cammy Day在當地時間，5月2日於愛丁堡中央圖書館舉辦了隆重的繪本受贈儀式，他並表示，很高興能接受這些介紹蘇格蘭跟台灣百年前歷史的書籍；市長黃偉哲希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣。

臺南市長黃偉哲表示，台南可說是跟愛丁堡、蘇格蘭淵源最深的台灣城市，不管是馬雅各醫師、巴克禮牧師，或是繪本提到的伊萊莎牧師娘、宋伊莉莎白醫師，都跟台南連結深厚，因為他們為愛遠航而來的犧牲奉獻，台南跟台灣在醫療、教育、水利上逐漸邁向現代化，直到今日，我們仍然享受著這些恩澤，也時刻紀念他們的貢獻，透過這次捐贈繪本，希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣，並了解到雙方在歷史長河中曾經產生如此良善的互動。

黃偉哲還提到，自從上次Day議長來訪，雙方都表達了希望台南跟愛丁堡持續交流合作的意願，這不僅是因為密切的歷史緣分，更是出於兩市抱持著相似的願景跟價值，我們都重視自由民主、環境永續、科技創新，也同樣看重文化藝術的發展，期盼在不遠的將來，台南跟愛丁堡，可以有更多具體的合作，讓百年前至今奠下的良好情誼，能夠綿延不絕。

愛丁堡議長Cammy Day則在儀式中表示，很高興能接受這些介紹蘇格蘭跟台灣百年前歷史的書籍，從來自愛丁堡的馬雅各醫師在19世紀建立了台灣第一間醫院起，直到現在，我們跟台灣的貿易、文化仍往來頻繁，期盼能更深化與台灣與其他夥伴的合作；這些繪本將會在愛丁堡圖書館供市民借閱，此外也會流通到愛丁堡學校。

臺南市政府補充，今（2023）年3月底，英國愛丁堡議長Cammy Day到訪台南期間，市長黃偉哲捐贈了一百套講述台英早期交流歷史的故事繪本給愛丁堡，包括伊萊莎牧師娘(Eliza C. Cooke)致力推動解放纏足、創辦了台灣第一間女子中學（現今的長榮女中），對台灣的女權運動與女子教育有卓越的貢獻；宋伊莉莎白醫師(Elizabeth Blackburn Ferguson)來台灣醫療宣教9年期間，拯救了無數生命，最後因病辭世，一生均奉獻給台灣，這套繪本有台英華三語。

臺南市政府表示，Day議長昨(2)日在愛丁堡中央圖書館舉辦的繪本受贈儀式，顯示出愛丁堡議會對於台南情誼的重視，作者陳韻如(Ms. Jenny Jamieson)、譯者周長志（Robert R Redman），外交部駐愛丁堡辦事處處長張嘉政均受邀出席見證。
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更新時間 : 2023-05-03 14:16 GMT+08:00

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