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台灣好市多莓果再爆A肝病毒 逾1.5公斤！薛瑞元：暫停輸入至6/2

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 11:12
衛福部長薛瑞元今（3）日說，好市多莓果近期又檢出A肝病毒，已暫停好市多莓果輸入。

衛福部長薛瑞元今（3）日說，好市多莓果近期又檢出A肝病毒，已暫停好市多莓果輸入。 (來源 中央社)

最後更新：12:31

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）好市多冷凍綜合莓日前驗出A肝病毒引發關注。衛福部長薛瑞元今（3）日說，食藥署後續對好市多輸入莓果進行100%邊境查驗，近期又發現問題產品，已暫停好市多莓果輸入。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，這次的問題產品是一批重量約1萬5236公斤的「美國KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓」，從美國進口而來，好市多在4月11日報驗、5月1日判定不合格，產品依規定全數退運或銷毀，沒有流入市面。因此自即起至6月2日，暫停好市多從美國進口莓果類產品，共3個號列品項，包括草莓、藍莓、黑莓等。

薛瑞元今接受媒體聯訪時，被問及衛生福利部食品藥物管理署28日公布，好市多股份有限公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，檢出A肝病毒陽性。外界質疑食藥署下令好市多下架同時並未要求業者通知消費者，拖17天才示警，讓不知情民眾吃下更多問題莓果。

對此，薛瑞元表示，這是時序沒有釐清，美國在今年3月發出「冷凍有機草莓(產地：墨西哥)」受A型肝炎病毒污染之食品回收警訊，但經查這個批號沒有進入台灣，後續食藥署額外針對市面上流通產品進行抽驗。

薛瑞元說，A肝病毒檢驗不像農藥檢驗，比較耗時，後來發現台灣好市多從智利進口的「冷凍有機草莓」受A肝病毒汙染，食藥署先是對好市多所有進口苺果的邊境查驗比率提高至逐批檢驗，近期又有發現不同產地的問題產品，已暫停好市多莓果輸入。

食藥署南區管理中心強調，好市多綜合莓驗出A肝病毒事件發生後，已增加邊境查驗機制強度，不僅好市多公司進口的冷凍莓果類產品需逐批檢驗，針對各產地輸入的冷凍莓果類，不分進口業者，皆需依現有抽驗規定，增加檢驗A型肝炎病毒項目。
A型肝炎
好市多
冷凍莓果

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