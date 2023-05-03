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台灣逾一成氣喘者過度依賴短效吸入劑 醫：死亡風險高九成 還會增加碳排放量

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/03 10:11
台灣胸腔暨重症加護醫學會、健保署與中華民國診所協會全國聯合會共同發布氣喘四大症狀。

台灣胸腔暨重症加護醫學會、健保署與中華民國診所協會全國聯合會共同發布氣喘四大症狀。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）據調查顯示，成人氣喘盛行率與糖尿病不相上下，但病識感不足，而且治療中的病患常過度依賴短效型緩解用吸入劑，不但可能增加住院及急診風險，研究指出還會增加碳排放量破壞環境。

近年來新冠疫情肆虐，民眾也跟著重視肺健康議題，台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科鄭世隆教授分享，許多人將氣喘跟長新冠混淆，根據英國醫學期刊研究指出，有過半的氣喘患者確診後出現長新冠的症狀，但實則是因為氣喘的病因未妥善控制而致。

鄭世隆提醒，氣喘是慢性氣管發炎導致呼吸氣流受阻，導致患者有咳嗽、喘不過氣等症狀，遇到季節交替、溫度改變就容易發作，治療首重抗發炎的『吸入型類固醇』，從根本治療、維持日常保養才能真正達到氣喘控制，降低急診住院及死亡風險。」

此外，根據台灣首份氣喘常見症狀調查結果顯示，「久咳不癒、咳嗽咻咻聲、胸口緊、反覆出現感冒症狀」為氣喘四大症狀；該調查是台灣胸腔暨重症加護醫學會為提升國人的氣喘病識感，於2023年邀集全台北中南共105位胸腔內科醫師所進行。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健說明，反覆出現感冒症狀，其實就是因為未能根治的咳嗽或是喘鳴，可能在氣候變化或是身體免疫力下降的時候惡化，患者以為怎麼又感冒，實則是氣喘。

中華民國診所協會全國聯合會陳宏麟理事長表示，「氣喘四大常見症狀其實是民眾看似家常的症狀，氣喘的診斷和長期照護在後疫情時代越發重要，這氣喘常見的四大症狀，也有助於診所與民眾的醫病對話，避免病患以為咳嗽就是比較難好而延誤就醫。

陳宏麟提醒，民眾如有症狀可至醫院胸腔內科就醫，或下載健保快易通app查詢『氣喘醫療給付改善方案』之診所，不再迷惘於類感冒症狀而延誤診治。

許多氣喘患者手邊雖有醫療院所開立的氣喘保養藥物，但每當氣喘發作時，仍習慣自行購買短效型緩解用吸入劑來使用，王鶴健提醒，緩解用吸入劑的功效為擴張已收縮支氣管平滑肌，並無消炎功用，因此若長期使用下易忽略致病的發炎情況，反而會使氣管反覆發炎、逐漸變厚硬化，最後造成病況惡化，氣喘發作頻率增加。

根據台灣健保資料庫數據顯示，每年使用3支以上的緩解用吸入劑(急救)近16%患者，可能導致急診住院風險高出七成二，死亡風險高出九成。台灣胸腔暨重症加護醫學會也於2022年修訂成人氣喘臨床照護治療指引，基於安全考量，呼籲病患不應過度使用短效型緩解用吸入劑，建議使用「吸入型類固醇」做為氣喘抗發炎控制型藥物，以降低氣喘嚴重惡化及死亡風險。

王鶴健解釋，由於壓力定量吸入器其中一種推進劑氣體(HFA)具有較高的全球暖化潛勢的溫室氣體，全球每年使用的壓力定量吸入器約造成1千3百萬噸的二氧化碳排放，相當於2百萬歐盟人口的碳足跡。

此外，英國調查研究也發現，氣喘控制不佳產生的溫室氣體排放量是氣喘控制良好的三倍，王鶴健呼籲，病人應遵從醫師指示，正確且規律使用含有吸入型類固醇的氣喘控制劑，避免因觀念錯誤過度使用短效型緩解用吸入劑，導致不必要的氣喘急診或住院，如此既能控制氣喘也減少不必要的碳排放。
氣喘

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