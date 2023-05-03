（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股2日收低，道瓊指數下跌367.17點，那斯達克指數下跌132.09點。台股同步走跌，今天(3日) 早盤一度下挫105.69點，達15530.79點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.21%，台積電今天股價走勢疲弱，開盤跳空摜破500元關卡，達496元，下跌5元，市值縮水1296億元，影響大盤約41點。

中央社報導，環球晶第2季展望保守，預期業績恐較第1季滑落，第3季回升，股價表現疲弱，早盤下探476.5元，下跌14.5元。信驊、祥碩等高價股也紛紛走跌，影響電子類股指數跌逾0.8%。

星宇航空昨(2日) 發布重大訊息，星威投資開發公司及其代表人聶國維辭任法人董事，主要是為因應公司未來上市櫃規劃，擬變更董事結構。

星宇航空表示，法人董事星威開發公司及其代表人聶國維辭任法人董事，辭職生效日為6月29日，董事缺額將於今年度股東常會另行補選。

中央社引述星宇航空公關長聶國維說，按照未來上市櫃規劃的相關規定，單一董事不能控制1/2以上席次，由於董事長張國煒已握有4席，因此他先辭任，等待將來股東會時再補選一席新的董事。

星宇航空目前4席一般董事分別為星宇投資、星威投資各2席，聶國維辭任後，由張國煒掌握的董事席次將變成3席。

另外，星宇航空的3席獨立董事則分別為公益性獨立董事蔡堆、前交通部民航局副局長王德和，以及廣運聯合會計師事務所所長黃志成。

美股2日收跌367點 台股3日早盤跌105點、台積電失守500元關卡