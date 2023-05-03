更新時間: 2023-05-03 12:24

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，金管會主委黃天牧今天(3日) 表示，會依照銀行法處理民眾檢舉案，銀行局長莊琇媛說，這一兩天就會將案子移送檢調處理。

立法院財政委員會今天審查證券投資信託及顧問法增訂第70條之1條文草案等案，包括金融監督管理委員會在內相關機關和人員列席，並備質詢。

會前，媒體詢問金管會對於imB涉「假債權、真吸金」詐騙民眾資金的處理，金管會銀行局長莊琇媛受訪指出，在4月27日和28日陸續收到幾件此案投資人的檢舉信函。

莊琇媛表示，這一兩天就會將案子移送檢調處理，之後依辦案需要，會配合檢調。

國民黨立委賴士葆質詢關切imB借貸平台遭檢舉涉詐騙一事，黃天牧答詢說，會依照銀行法處理民眾的檢舉案。

【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億

首次發稿: 2023-05-03 11:57

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）網路借貸媒合平台imB爆出「高利息、假債權」吸收民眾款項爭議，金管會接獲民眾檢舉。

多家媒體報導，「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯以「假債權、真吸金」詐騙25億元，imB受害人已達數千人，金管會銀行局長莊琇媛今(3日) 早表示，由於涉及違反銀行法第29條第1項規定、已涉犯刑法，這一兩天就會移送給檢調進行處理。

律師簡榮宗三天前在粉專PO文公開此事件說, 「昨天深夜，我接獲好友傳來的訊息，近期有債權媒合平台支付不出利息，受害者已經組成近千人的Line群組自救會。」

低薪、低利的年代，很多年輕人或小資族希望能夠靠投資來翻身。 當看到年化利率可能有8%，大額投資甚至有11%，您會不會心動？ 而如果平台告訴您，這債權有不動產做為抵押品擔保，您會不會更覺得有保障？

律師簡榮宗指出，平台說明會的影片中，貌似公司的人員也承認有假造債權的情況。

還有自稱受害者的人拍了影片，詳述投資以及血本無歸的過程。

“台大財金畢業又怎樣？還是被騙200多萬…”、”我曾經想過是不是龐式騙局，但覺得應該不會是最後一個投資人…”。

簡榮宗表示，債權媒合平台本身的模式並沒有違法，台灣也有幾家正規經營的業者。

但”假造債權”、”保證收益”，就可能構成”刑法詐欺罪”，甚至”銀行法的吸收存款罪”。 ·

簡榮宗說，此事件除了造成投資人損失之外，更可能影響金融市場的秩序。由於他個人具有法律、金融的雙背景，所以好友希望他能提供協助。

目前他已經連繫幾位民意代表，希望主管機關能夠出面，避免風暴擴大！也提醒大家慎選投資商品。

中央社2日報導則稱，由於imB台灣金隆科技公司並非金管會監管對象，是否涉違法要由司法單位認定，若違反銀行法，最重可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5億元以下罰金。

針對網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，受害民眾已組織自救會。金管會銀行局副局長童政彰2日在例行記者會證實，金管會近期持續接獲民眾檢舉台灣金隆科技公司（不動產借貸媒合平台imB）疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事，似涉有違反銀行法第29條第1項及第29條之1規定。

中央社引述童政彰指出，此案所涉情事涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。

若違反銀行法第29條第1項規定者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金，其因犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

童政彰表示，台灣金隆科技公司並非金管會核發營業執照及監理的金融機構，網路借貸業務經營行為可能涉及的法令相當廣泛，除了網路借貸平台業者需注意法令規範外，民眾從事借貸行為應意識4大風險。

第一，貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；

第二，網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項。

第三，貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；

第四，借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。

im.B借貸媒合平台官網, 對本身業務介紹如下:

臺灣金隆科技股份有限公司成立於2009年，並於2015年成立im.B借貸媒合平台，im.B借貸媒合平台為『我是銀行家』的縮寫，以金融科技及各類借貸媒合為經營主軸，透由平台媒合串聯供給與需求的集合!

【受害者恐達5千人】台灣網路借貸媒合平台imB爆「假債權」吸金25億