創造農村經濟活力！桃園場盼初級加工技術　開發具台灣在地特色產品

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為協助地區性農產加工產業發展，讓優質農產品轉身變成可口的休閒零嘴、烘焙西點、沖泡飲料，以及親子體驗的DIY素材等，行政院農業委員會桃園區農業改良場今(3)日表示，與轄區農會及農友攜手，利用初級加工的乾燥、粉碎、焙炒技術，將所產生的桶柑、黑豆、蔬菜等農產品開發成具在地特色的加工產品。

桃園場表示，桃園區農產加值打樣中心自2021年啟用以來，透過加工諮詢、技術操作、食品包裝標示法規等輔導， 迄今已完成 13件商品化產品於通路正式販售，包括桶柑水果酥(桃園市新屋區農會)、黑豆米花脆菓(桃園市觀音區農會)、東方美人茶貢丸及桶柑貢丸(新竹縣峨眉鄉農會)、小松菜蔬菜粉及小松菜麵(桃園市桃園區農會)、芋香白米爆米香(豐滄商店)、洛神軟糖(新北市三芝區三和社區發展協會)、草苺爆米花(草本誠食農場)、仙草乾(鼎春園農場)、鮮耘魚腥草茶包和金盞菊茶(紫城農場)以及黑豆茶包(好穗成雙農場)等。

桃園場還說，在加工科技進步之下，農產品加工除延長保存期外，更能保留好的風味及營養成分。例如桶柑餡料加工技術打破原料供應之產期限制，消費者可於一年四季隨時品嚐到桶柑果實香甜的滋味；黑豆脆果加工技術則可改善黑豆顆粒質地硬而不易咀嚼的問題，變成老少咸宜的零食。除了食用外，該場於開放日大膽嘗試將蔬果粉作為天然色素，應用於沙畫DIY活動中，安全無毒的親子活動，頗受現場大小朋友喜愛。

最後，桃園場認為，為持續精進加工加值打樣服務項目之豐富性，該場與臺灣大學、海洋大學及行政院農業委員會水產試驗所共同組成農產加值打樣中心北區聯盟，藉由區域資源共享，持續精進設備、技術及人才培訓等服務量能。

桃園場期盼，透過初級加工技術及新穎性產品開發之輔導，創造農村經濟活力，使具在地特色之農產加工品遍地開花。

桃園場開放日將蔬果粉作為天然色素應用於沙畫DIY活動，頗受現場大小朋友喜愛。(照片來源：桃園場提供)