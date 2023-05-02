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【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 20:57
董承濂《若水》將於台北當代展出，以逾十萬片手工製的鏡面馬賽克，結合燈光及音樂營造冥想空間。（圖／台北當代）

董承濂《若水》將於台北當代展出，以逾十萬片手工製的鏡面馬賽克，結合燈光及音樂營造冥想空間。（圖／台北當代）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2023台北當代藝術博覽會將於南港登場，一起來看有哪些值得注意的創作！

參展畫廊

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！

今年有90 間精選國際頂尖畫廊，其中 30 間為首次參展，規劃三大展區－當代網域（Galleries）、新生維度（Edge）、藝術載點（Engage），值得注意的畫廊包含KÖNIG GALERIE、P21、Nino Mier Gallery、ShanghART、布朗畫廊、季豐軒，及再度回歸的卓納畫廊、高古軒、立木畫廊、常青畫廊等。

台北當代將於５月12 日至14 日於台北南港展覽館登場，貴賓預展及開幕晚會於5月11日舉行，詳情請前往官網查詢。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）怎麼說？

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
台北當代聯合總監岳鴻飛。（攝影：汪正翔）

近年來，台灣藝術收藏市場的韌性令人印象深刻，以收藏家為主導的生態系持續推動本地市場發展。隨著全新美術館及藝廊空間相繼成立，台北的文化圈仍欣欣向榮。本次與鳳嬌催化室的合作尤其令人興奮，此件全新創作的場域特定裝置作品既是對台灣傳統文化致敬，也展現了台北當代關注本地文化脈動的核心使命。

公共藝術特區「實境計畫」（Node）

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
Olaf Nicola作品

德國重要概念藝術家Olaf Nicolai，其互動式裝置作品《如何想像蠟燭熄滅後的光》（How to fancy the light of a candle after it is blown out）（2018）將記錄下觀眾在黑暗中探索展覽空間的蹤跡。

采泥藝術展出的藝術家董承濂，其作《若水》（2021）以逾十萬片手工製的鏡面馬賽克，結合燈光、律動和音樂，營造出一個沉浸式冥想體驗；以及尊彩藝術中心展出的現代雕塑大師李再鈐，其作《品》（2008）由 12 條大型不鏽鋼組成，以低限主義的幾何結構表現出雕塑藝術回歸純粹後的形式基礎。

藝術家工作室開放派對

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
(圖/Galerie du Monde)

台灣重量級藝術家吳季璁將於工作室舉辦開放派對，由香港世界畫廊辦理，一路從晚間8點至深夜，藝術家知名的《皴法習作》透過古老的氰版攝影法重新詮釋傳統山水畫中的「皴法」概念，《氰山集》系列借用水墨拼貼形式，結合皴法習作的氰版直接攝影最後剪輯拼貼而成，兩者都十分大器。《氰山集系列新作將於５月香港巴塞爾藝術展發表。

BeGood神秘菜單

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！
(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

米其林星廚林明健打造，位於寒居酒店二樓的「BeGood」餐廳，將在台北當代貴賓室揭曉限時神秘菜單。

展品搶先看

季豐軒 X 謝景蘭

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Eric Firestone Gallery Ｘ Martha Edelheit

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大未來林舍畫廊 X 陳界仁

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Richard Saltoun Gallery X 李元佳

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谷公館 X 簡翊洪

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洗澡堂畫廊 X Kohei Nawa

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VETA by Fer Francés X Eduardo Sarabia

【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！

以上圖片由台北當代提供
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