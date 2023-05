【攻略】台北當代齊聚90間畫廊亮點展品揭曉　工作室開放趴踢、10萬片鏡面馬賽克冥想室搶先看！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2023台北當代藝術博覽會將於南港登場,一起來看有哪些值得注意的創作!

參展畫廊

今年有90 間精選國際頂尖畫廊,其中 30 間為首次參展,規劃三大展區-當代網域(Galleries)、新生維度(Edge)、藝術載點(Engage),值得注意的畫廊包含KÖNIG GALERIE、P21、Nino Mier Gallery、ShanghART、布朗畫廊、季豐軒,及再度回歸的卓納畫廊、高古軒、立木畫廊、常青畫廊等。

台北當代將於5月12 日至14 日於台北南港展覽館登場,貴賓預展及開幕晚會於5月11日舉行,詳情請前往官網查詢。

台北當代聯合總監岳鴻飛(Robin Peckham)怎麼說?



台北當代聯合總監岳鴻飛。(攝影:汪正翔)

近年來,台灣藝術收藏市場的韌性令人印象深刻,以收藏家為主導的生態系持續推動本地市場發展。隨著全新美術館及藝廊空間相繼成立,台北的文化圈仍欣欣向榮。本次與鳳嬌催化室的合作尤其令人興奮,此件全新創作的場域特定裝置作品既是對台灣傳統文化致敬,也展現了台北當代關注本地文化脈動的核心使命。

公共藝術特區「實境計畫」(Node)



Olaf Nicola作品

德國重要概念藝術家Olaf Nicolai,其互動式裝置作品《如何想像蠟燭熄滅後的光》(How to fancy the light of a candle after it is blown out)(2018)將記錄下觀眾在黑暗中探索展覽空間的蹤跡。

采泥藝術展出的藝術家董承濂,其作《若水》(2021)以逾十萬片手工製的鏡面馬賽克,結合燈光、律動和音樂,營造出一個沉浸式冥想體驗;以及尊彩藝術中心展出的現代雕塑大師李再鈐,其作《品》(2008)由 12 條大型不鏽鋼組成,以低限主義的幾何結構表現出雕塑藝術回歸純粹後的形式基礎。

藝術家工作室開放派對



(圖/Galerie du Monde)

台灣重量級藝術家吳季璁將於工作室舉辦開放派對,由香港世界畫廊辦理,一路從晚間8點至深夜,藝術家知名的《皴法習作》透過古老的氰版攝影法重新詮釋傳統山水畫中的「皴法」概念,《氰山集》系列借用水墨拼貼形式,結合皴法習作的氰版直接攝影最後剪輯拼貼而成,兩者都十分大器。《 氰山集 》 系列新作將於5月香港巴塞爾藝術展發表。

BeGood神秘菜單



(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

米其林星廚林明健打造,位於寒居酒店二樓的「BeGood」餐廳,將在台北當代貴賓室揭曉限時神秘菜單。

展品搶先看

季豐軒 X 謝景蘭

Eric Firestone Gallery X Martha Edelheit

大未來林舍畫廊 X 陳界仁

Richard Saltoun Gallery X 李元佳

谷公館 X 簡翊洪

洗澡堂畫廊 X Kohei Nawa

VETA by Fer Francés X Eduardo Sarabia

