落榜也要慶祝！美國現正流行「落榜派對」消除挫折感

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）高中用功念書是為了能考上心目中理想的大學，但結果總是有喜有悲，落榜的不免總會感到失落，然而最近美國高中應屆畢業生之間正流行著「落榜派對」。

根據韓媒引述紐約時報報導，最近在美國年輕人之間，正流行著「落榜派對」（College Rejection Party），落榜的人大方地告知自己落榜的事實，並與同學們互相安慰，他們會大聲地朗讀不合格通知書，並將通知書放入碎紙機或親手撕掉，再一起吃著蛋糕或冰淇淋等甜食，以此消除挫折感。

報導也提到，位於洛杉磯的一所高中，甚至在校內打造了一面「落榜牆」，上面貼滿著「你因為太聰明所以才會落榜」、「你對瓦薩學院來說太性感了」等打氣的話語。

一些考生也會在個人社群軟體上分享著自己落榜的消息，並寫著「落榜不是我的錯」、「落榜（rejection）是轉機（redirection）」、「損失的是他們（學校），而不是我」等內容，網友們也會紛紛留言打氣道「30年前我也落榜了哈佛醫學院，但現在也成了急診室醫生」。

專家分析，在青少年中，現正流行著「挫折及失敗也是人生中的一部分，不須嚴肅對待」的觀念，老師及父母們也表示贊同，認為年輕的學生們應該適應社會上所會面臨到的「拒絕」，變得更加大氣地接受挫折。

有分析認為，近年一名學生平均可報名10所大學，因此在申請的眾多大學中，落榜一所大學已經不是一件太值得羞愧的事。

據調查，近年在美國的名校申請門檻降低，大學入學申請件數每年以20％~30%的速度增加，以哈佛大學為例，今年的最終錄取率為3.4%，創下了建校387年來的最低標準。