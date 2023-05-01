珍惜跨越物種的陪伴關係 「萌寵生命故事分享-愛與綠相會」溫馨圓滿

是什麼樣的緣份，讓情感跨越物種，讓人與寵物建立緊密的關係， 進而許下終身陪伴不棄養的盟約？福智關廟護生教育示範園區、 中華民國保護動物協會、臺南市政府動保處等單位，於2023年4 月30日舉辦「萌寵生命故事分享-愛與綠相會」活動，逾1, 000位民眾「攜家帶眷」，與寵物家人共襄盛舉。 福智護生園區規劃豐富的寵物照護講座與分享活動， 配合寬闊友善的自然環境， 讓活動現場處處洋溢著飼主與萌寵溫馨互動的歡樂氣氛。 臺南市市長黃偉哲一行在關廟區長李賢村的陪同下，也到場致意， 同時參加「萌寵同樂會」的投票活動。 福智護生專員陳奕成鼓勵大眾珍惜與寵物相遇的時光， 透過學習讓心靈提升體會到生命真諦，進而關愛萌寵的身心， 彼此相依相伴，自然就能做到陪伴照護牠們生老病死不棄養。

萌寵一生陪伴飼主，一生也依賴並信任飼主， 而飼主也是最暸解寵物的人，這麼緊密的關係， 就猶如幼兒與父母一般。正因如此，當飼主的心靈充滿了關愛， 寵物們就能感受到安全、在充滿愛的環境中成長， 即使面對生老病死的課題，也能得到主人的照護與關懷， 懷著善念去往來生。福智護生園區在活動中安排「寵物照護講座」， 邀請中華民國動物保護協會秘書長李朝全、 訓練師黃連發從飼養寵物前的評估、寵物的食衣住行與生老病死、 認識肢體語言、寵物飲食對心情的影響等等；「萌寵生命故事分享」 與「萌寵生命故事廊」 則是分別以動態與靜態方式陳述萌寵與飼主之間的動人故事；「 萌寵同樂會」的每張照片都呈現寵物與飼主一家人的可愛模樣；「 寵愛一生祈福區」則邀請福智僧團法師到現場為寵物與飼主祈福等， 藉由多元而輕鬆的交流活動， 共同關心家中寶貝的照養福利及環境永續， 體驗心光交相輝映的生命之愛，以及護生園區的生態之美。

生命是身與心的和合體，動物和人一樣，都有離苦得樂的本能， 需要愛與被愛。寵物為家庭增添了歡樂的氣氛， 以及生命中難忘的陪伴及撫慰， 同時也培養觀察與處理生命課題的能力，增長心中對生命的體悟。 藉由「寵愛一生祈福區」宗教師到現場為寵物祈福， 視萌寵如孩子般平等對待，長養參與者心中利他的慈悲與智慧， 珍惜跨越物種的緣份，立下終身陪伴不棄養的盟約， 進而避免因棄養造成的生存壓力。活動中特別安排極具意義的「 寵愛一生萌寵結盟宣誓」儀式， 臺南市長黃偉哲偕同主協辦單位及福智僧團代表性嘉法師， 共同帶動現場大眾發出對萌寵關懷生命的誠摯宣言。

為了傳遞及推廣生命教育與環境教育的理念， 福智佛教基金會與林務局於 2013 年打造「關廟護生教育示範園區」， 將原本集約式乳羊場轉型為護生園區，園區內除了原有的乳羊外， 同時也收留蘇卡達象龜、綠翹陸龜、鸚鵡等， 並為當地野生動物營造適地適性的天然溼地， 打造成一個多元護生的環境永續教育場域。近年來， 園區深受各界肯定，將護生及環保教育向下紮根， 同時也以各種活潑的主題向外界推廣多元護生以達環境永續的理念， 與動物們共同建構幸福永續的家園。

照片由福智基金會提供