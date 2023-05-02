美將觸及債務上限　歷史經驗：TIPS表現相對穩健

美國債務上限截止日期逼近，高盛預估美國財政部可能在7月下旬觸 及債務上限，富邦投信指出，觀察彭博美國通膨連結債指數在201 1年影響市場最大的債務上限事件期間，因避險資金湧入， 美國通膨連結債表現相對穩健，同期間美國10年期殖利率則下行8 6點、S&P 500指數跌幅則近17%， 建議投資人持續掌握美國通膨連結債的投資機會。

由於4月份稅收疲軟，導致高盛將美國觸及債務上限期限由原本的8 月提前至7月下旬，屆時美國財政部將耗盡其現金和借貸能力， 目前美國債務上限為31兆4000億美元， 財政部長葉倫已呼籲國會議員需再度提高債務上限， 以支持美國政府維繫正常運作。

富邦投信分析，在歷史上，美國政府共調整債務上限達108次， 最近一次上調為2021年10月，所幸2021年12月美國國會 通過將債務上限上調，避免政府關門的窘況， 而近期影響市場最大的債務上限事件是在2011年， 當時危機導致標普調降美國主權信用評級，金融市場陷入避險模式， S&P 500指數當時跌幅近17%，然而當時因避險資金湧入， 同期間美國10年期公債殖利率則下行86點， 美國通膨連結債表現相對穩健。

有鑑於此，富邦投信建議，投資人不妨將升級版的美國公債— TIPS納入投資組合， 將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債， 可望提升投資組合的完整性，以「富邦美國通膨連結公債指數基金( 本基金配息來源可能為本金)」來說， 該基金追蹤的就是彭博美國通膨連結債指數， 而該指數之績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比， 長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢， 因此適合長期投資作為核心資產。

目前已成立的「富邦美國通膨連結公債指數基金(本基金配息來源可 能為本金)」，是台灣境內第一檔TIPS基金， 投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「 定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、 原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友， 皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站：h ttps://etrade.fsit.com.tw/ case/event/2023open/index.html 。

2011年債務上限危機期間與標普下調美國信評前後， 主要市場指數表現

主要市場指數 績效表現(%) 彭博美國通膨連結債指數 5.6% 彭博美國公債指數 3.6% 彭博美國投資等級公司債指數 2.8% 彭博美國非投資等級公司債指數 -4.8% S&P 500指數 -16.6%

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 1.7.22~2011.8.10。其中2011.8.5標準普 爾將美國的長期債信評等由「AAA」降為「AA+」， 為美國百年來首次被降評。

註1：雖然通膨連結債券的本金與美國消費者物價連動， 債券的本金會隨著消費者物價指數上揚而增加，但通膨上揚時， 如果市場利率上升，債券價格跌幅可能大於通膨增長率， 投資人最終報酬將低於通膨增長率，可能無法達到抗通膨之目標。

註2：以上指數資料為過去歷史表現，僅供參考，不代表未來走勢， 亦非本基金走勢及未來績效之保證，且指數未經管理， 因此報酬未反映主動式基金管理之相關費用與支出。