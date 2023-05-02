中華電信5G專網加值服務！EyeSee網管平台提供　全方位品質監控與最佳網管解決方案

中華電信致力於提供企業客戶安全可靠的5G專網環境， 亦持續投入5G創新應用研發，發揮自身技術優勢， 至今已成功導入不同垂直領域，舉凡製造、醫療、娛樂、 交通等均有企業客戶案場驗證新型態智慧應用，突破既有框架， 協助產業創新升級。面臨場域主多元複雜的網路環境， 中華電信首度推出自主研發整合多元化網路的EyeSee網管系統 ，解決過去不同網路及硬體資源無法整合監控的議題， 提升企業客戶管理網路的便利及效率。

中華電信提供企業客戶專屬網路從設計、建置、 到維護的一站式服務，多元化網路設計架構可整合5G、固網、 IDC、雲端服務甚至Wi-Fi網路，透過「EyeSee網管平 台」，即可供企業從單一入口統整監控多類資源的網路服務狀態， 使其全盤掌握服務運行資訊，包含專屬監控儀表板、 特殊事件告警規則制定、多元化報表及拓撲圖等。此外， 客戶導入EyeSee網管平台後，可依照企業平台管理者需求， 自主排序儀表板顯示功能版面，以各類圖表呈現監控資訊， 便於清晰掌握資源運行狀況；另結合客製化告警機制， 即時掌握異常通報，進而協助企業降低營運成本，提高維運效率， 並有助於企業客戶分析專網資源狀態與使用趨勢。

近幾年尤其5G專網快速導入垂直場域，EyeSee整合了5G網 管平台，更增加各案場對專網通訊設備掌握度。以製造業為例， 中華電信協助科學園區等大企業，導入5G專網EyeSee網管平 台，輔助產線廠務人員判斷5G網路狀態， 瞭解5G專網設備連線效能，加速網路異常時障礙排除時間， 進而有效提升5G專網使用效率，與快速提供門號與專網流量資訊， 實現一站式監視網管平台服務，落實5G專網戰情室概念。

中華電信未來將持續提供企業客戶優質的5G專網解決方案， 並透過專業的網路技術與網管服務，協助企業實現數位轉型、 提升經營效能。藉由與各產業積極合作累積豐富的5G專網案場經驗 ，可協助國內企業快速複製，搭配5G創新應用加速產業升級， 並帶動國內網通廠將台灣成功經驗行銷全球。