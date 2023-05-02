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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超381.32億元

賣超友達8.21萬張最多，另買超緯創3.92萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/05/02 17:16

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/4/24~2023/4/28）外資在集中市場總買進金額為3,539.11億元，總賣出金額為3,920.43億元，賣超為381.32億元，另統計自112年年初至4月28日止，外資總買進金額為4兆9,859.65億元，總賣出金額為4兆8,149.32億元，累計買超為1,710.33億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆5,092.52億元新台幣，占全體上市股票市值的39.93%，較4月21日的19兆6,751.33億元新台幣，減少1,658.81億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：緯創：買進149,398千股，賣出110,166千股，買超39,232千股；第二名：欣興：買進74,612千股，賣出49,748千股，買超24,864千股；第三名：第一金：買進40,117千股，賣出21,889千股，買超18,228千股。

台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進33,137千股，賣出115,262千股，賣超82,125千股；第二名：開發金：買進50,480千股，賣出122,167千股，賣超71,687千股；第三名：群創：買進100,652千股，賣出166,198千股，賣超65,546千股。

更新時間 : 2023-05-02 17:32 GMT+08:00

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