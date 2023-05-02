君品酒店和新人一起抗通膨 推全新質感小資婚禮 每桌16,800元+10%

搶攻小型婚宴商機，君品酒店宴會廳推出平日小資優惠婚宴專案，和新人一起抗通膨。即日起至12月31日，每桌16,800元+10%，滿10桌還可直接升級為18,800元菜色並加贈「幸福禮包」超值好禮。另外，也提供2款頂級尊寵的典藏婚宴專案，每桌30,800元+10%起，包含「君品首創，全台唯一」的10種豪華配置，如：WSET國際認證侍酒師服務、TIBA荷蘭國際管家學院主婚人雙管家、米其林三星婚禮佳餚等，在專屬重要日子裡，提供您與親友們一場最難忘的婚禮，創造幸福美好的回憶。

疫後婚禮市場逐步回溫，但隨著人力、餐飲成本通通上漲，許多新人不得不在婚宴規模上做出取捨，有鑑於目前以「10桌、質感、包套」的婚宴最受年輕新人青睞，君品酒店也推出平日婚宴專案每桌16,800元+10%，若滿10桌還可加贈「幸福禮包」超值好禮三份，分別為每桌升級為18,800元菜色、婚禮司儀服務或精美客製化喜帖100張，二擇一，價值10,000元、戶外證婚儀式或迎賓調酒60杯，二擇一，價值38,800元。其中升等18,800元菜色可享「蒜蓉蒸波士頓活龍蝦佐粄條」、運用豐富山珍海味食材熬煮6–8小時的「台式傳統佛跳牆」及招牌「米其林酥皮焗叉燒包」等結合中西料理，端出一道道驚豔味蕾的精緻美饌。另外，好禮中的戶外證婚儀式，包含：專業婚禮企劃與新人管家、無酒精雞尾酒及綜合堅果60人份等九種配置服務，或可任選五款不同迎賓調酒60杯，口味包含琴湯尼、威士忌可樂、自由古巴、伏特加蔓越莓及伏特加萊姆。

想打造頂級夢幻婚宴的新人也有典藏專案可選擇，包含「典藏–花嫁婚宴」專案每桌30,800元+10％與「典藏–璀璨婚宴」專案每桌34,800元+10％。由米其林主廚掌廚與指導規劃菜單菜色，運用在地食材變化出多道米其林三星佳餚，賓客可享用共20道精緻美饌，包含12道主菜，另加碼贈送8道人氣「米其林三星前菜」，如：「飯掃光佐羅曼葉」、「蔥油蜇頭」、「雞火豆腐絲」與「花椒燒蛋」等。兩套專案還包含君品獨有的10種豪華配置與服務，如：米其林三星主廚掌廚、米其林三星婚禮佳餚、巴黎歌劇院16盞水晶燈、水晶聲光秀、500吋大螢幕（首創拼接系統）、WSET國際認證侍酒師服務、閨密婚顧服務、婚禮儀式到府、飯店大門管家紅毯迎賓及TIBA荷蘭國際管家學院主婚人雙管家。現在預約參觀後立即下定，即可加贈驚喜料理「西式大滿漢」。

而「典藏-璀璨婚宴」專案除升級行政蜜月套房（含隔日雙人早餐）和贈送君品雅緻小禮外，菜單內容也跟著全面升級，包含豪華澎派的「海螺雞粥大排翅」、香氣誘人的「御製牛小排拼米其林三星腐皮捲」、山珍海味匯聚且滋味華麗的「港式佛跳牆」及廣受饕客熱愛的兩款可任選的米其林三星點心「米其林三星酥皮焗叉燒包」或「米其林三星炸豆腐奶」等多道經典美味佳餚，由廚藝精湛的米其林主廚率領團隊烹調獻藝，寓意圓滿幸福的美好祝福，邀請新人與貴賓共赴難忘的華麗饗宴！

君品酒店的大宴會廳「亮」，自開幕以來已成為許多新人舉辦婚宴的心中首選，除擁有全台唯一以巴黎歌劇院為範本打造、5米的挑高設計和完全復古式刻劃玻璃圍繞外，最吸引人的是天花板以三萬六千片銅箔製造而成，如垂幕般的大氣設計，以及令新娘絕對喜愛的16盞豪華水晶燈飾，如此豪華壯麗的硬體設備，讓新人在宮廷中舉辦婚禮不再是夢想。