詐騙猖獗！臺灣期貨交易所提醒民眾　慎防投資詐騙

期交所近期發現仍有不法詐騙集團利用臺灣期貨交易所名義， 設立假網站，誘騙民眾於該網站開立帳戶、存入保證金及委託下單， 藉此詐騙民眾金錢。期交所於接獲詐騙相關訊息後， 立即向台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT)及金融資 安資訊分享與分析中心(F-ISAC)進行金融機構偽冒網站通報 將假網站阻擋下架，並與警政單位保持連繫。

期交所特別強調， 期貨交易採二階層方式， 民眾需透過合法期貨商開設期貨帳戶及辦理保證金出入金相關作業， 民眾下單委託時需向期貨商下單， 期貨商進行保證金檢核後再將委託單送至期交所進行撮合， 期交所並未直接接受民眾開立帳戶、存入保證金及委託下單。

偽冒官方網站的詐騙，其手法主要會誘導會員輸入個人帳號密碼， 進而盜用其信用卡資訊，違法盜刷；亦或要求民眾存入保證金、 委託下單或購買點數，詐騙金錢。期交所提醒您切勿點選不明連結， 請務必認明官方網站的網址，臺灣期貨交易所官方網址為https ://www.taifex.com.tw/。

為讓民眾瞭解期貨市場常見詐騙手法，期交所已於官網建置「 期貨反詐騙宣導專區」，提供反詐騙宣導圖卡、宣導短片、 常見詐騙態樣及案例分享、合法期貨商名單、 諮詢及申訴等豐富多元資訊， 提醒投資大眾應審慎判斷投資訊息真實性，提升自身反詐騙防禦能力 。專區網址https://activity.taifex. com.tw/file/taifex/event/cht/ anti_fraud/index.html， 或可由期交所官網首頁連結，歡迎民眾前往進一步了解。

期交所再次提醒， 民眾務必審慎判斷投資訊息真偽及來電機構真實性， 以維護自身投資權益及保障財產安全。 民眾若有發現金融機構遭到冒名或自身有遭受詐騙情形，可撥打「 證券期貨反詐騙諮詢專線」(02)2737-3434查證， 或於期交所及期貨公會網站查詢合法期貨商名單， 亦可至金管會證券期貨局網站「防範非法證券期貨業宣導專區」 查詢。民眾亦可利用警政署反詐欺165專線，檢具相關具體事證， 向司法檢調機關提出檢舉，或透過金管會網站「 受理民眾檢舉與陳情」專區提出檢舉。