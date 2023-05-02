母親節動健康！新北五股銀髮俱樂部和基督教女青年會　送給母親最好的禮物

母親節將屆， 五股區五股里銀髮俱樂部於2日上午舉辦母親節慶祝活動， 五股里長陳蔡燕女特別請來動健康種子老師林玉燕， 用長輩耳熟能詳的歌曲「山頂的黑狗兄」，帶領長輩一起動健康。 陳蔡燕女表示，健康才是送給母親最好的禮物！ 不過會後她還是送給每位長者一大盒桂圓糕。另外， 新北市基督教女青年會也在市府6樓大禮堂舉辦「母親節送暖． 愛心同樂會」，除由三民和板新社區發展協會表演日本舞、 宮燈舞和原住民舞蹈外，也送給參加的獨居長輩一份福袋和關懷。

五股銀髮俱樂部原係衛生所舊址，已有40年歷史， 經市府和公所合力整修，一樓做為銀髮俱樂部， 於去（2022）年3月29日正式掛牌運作。五股里長陳蔡燕女藉由自身人脈， 引進各方資源，開設許多健康促進、才藝課程、趣味桌遊， 甚至還有歌仔戲、薩克斯風研習表演等，成為當地長輩最愛的去處。

母親節慶祝活動由新北市副秘書長張其強代表侯友宜市長參加基督教 女青年會在市府舉辦的母親節活動。 女青年會在板橋東門街於2018年6月成立銀髮俱樂部， 平時為長輩辦理銀色奇肌班、禪繞畫、復健講座等， 這次邀請三民和板新2個社區發展協會，擴大舉辦母親節活動。

張其強表示，新北市為照顧獨居長輩，結合民間善款， 運用私公協力，辦理「五福樂活計畫」，透過各式課程、慶生會、 節日活動等，提升獨居長輩的社會參與， 他也代表侯友宜祝福大家母親節快樂。