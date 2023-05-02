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台灣食藥署：降膽固醇、血脂藥不純物超標 5萬顆「庇脂清」遭回收

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 17:02
降膽固醇用藥「庇脂清膜衣錠4毫克」在進行安定性試驗時，不純物檢驗結果超標。（圖／食藥署提供）

降膽固醇用藥「庇脂清膜衣錠4毫克」在進行安定性試驗時，不純物檢驗結果超標。（圖／食藥署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）食藥署今（5）日公布，降膽固醇用藥「庇脂清膜衣錠4毫克」在進行安定性試驗時，不純物檢驗結果超標，將於5月20日前回收共1批、5萬顆，並請廠商應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，瑩碩生技醫藥股份有限公司的「庇脂清膜衣錠4毫克 Pitanxo F.C. Tablets 4mg」，批號220881的產品，廠商主動通報在安定性試驗時發現不純物檢驗結果超標，故啟動回收，

食藥署藥品組科長洪國登今天接受媒體聯訪表示， 由於不純物或多或少都會存在，這款藥品設定的標準是不得超過0.1%，這次回收共1批、5萬顆，一年健保用量約26萬顆、市占率1%，回收應該不會影響用藥。

洪國登表示，同公司其他藥品過去也曾發生類似情形，不過這款藥品沒有回收紀錄，目前不知道不純物為何，主要是因不純物包含的種類太多，廠商仍在調查中，後續還是要看調查結果才能進一步判斷後續處置。

該藥品主成分為PITAVASTATIN CALCIUM，主要用於原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常。食藥署提醒，病患倘對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

台灣食藥署：降膽固醇、血脂藥不純物超標 5萬顆「庇脂清」遭回收
食藥署
庇脂清膜衣錠

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