陳致中5/11入獄　前總統陳水扁衝凱道請願•批「終身褫奪參政權」違憲

更新時間: 2023-05-02 17:26

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導)前總統陳水扁2日赴總統府提出生平第一次的請願，希望關注選罷法修正草案，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

高雄市議員陳致中也就是前總統陳水扁的兒子，因涉扁家洗錢案，被判刑一年定讞，將入監執行。

前總統陳水扁今天(2日)下午到總統府前請願，引起媒體一陣騷動。阿扁表示他希望政府關注選罷法修正草案，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。

(上圖與下圖, 中央社)

陳水扁對媒體表示，雖然他目前保外就醫, 仍享有憲法保障的請願權。行前曾向監獄方面報告有此行程。

他表示這次請願主要是要補充洗錢防制法相關事由:

他指出, 2005年阿扁在自己擔任總統任內通過洗錢防制法, 是跟隨世界潮流, 也獲得世界各國好評。

但他要強調, 該法是防制洗錢不是防制參選, 他今天特別藉此機會跟蔡總統補充報告, 希望目前已經不擔任黨主席且沒有連任壓力的蔡總統, 能夠聽得進去。

陳水扁說, 用洗錢防制來褫奪參政權並不妥當, 褫奪公權上限為10年, 立法院卻要強行通過終生褫奪公權的法案, 完全不符合當初立法的宗旨。

他並引用美國判例說, 終生剝奪參政權是違憲的。

纏訟多年的扁家洗錢案，最高法院認定高雄市議員陳致中有主觀洗錢犯意，判刑1年定讞；中央社引述高雄地檢署今天(2日) 表示，目前已發出傳票通知入監，預訂5月11日下午3時30分報到。

高雄市議員陳致中因涉扁家洗錢案，被判刑1年定讞，將入監執行。

陳水扁1日晚間透過臉書(下圖) 表示，他2日將第一次行使憲法的請願權。

陳水扁說，為了籲請密切注意行政院版「公職人員選舉罷免法修正草案」，涉及違反比例原則，對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題，他將向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願。

【快訊】兒子陳致中將入獄 前總統陳水扁衝凱道至總統府前請願