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澳洲淨移民人數年增估達40萬　房屋短缺嚴重　租金持續上漲

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 16:18
澳洲移民人數暴增，房屋短缺嚴重（圖／美聯社）

澳洲移民人數暴增，房屋短缺嚴重（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）澳洲本會計年度淨移民人數即將超越40萬人，創下歷史新高，有分析預測，下個會計年度也將超過30萬人，澳洲房屋短缺問題日益嚴重，越來越多人無家可歸。

據澳洲人報（The Australian）1日報導，澳洲政府原在去年10月預測，淨移民人數將達23萬5000人，但因移民人數比預測之中的快，因此大幅調整預測值，預估本會計年度（2022年7月至2023年6月）的淨移民人數將超過40萬人，並也預估下個會計年度淨移民人數也將達31萬5000人。

在新冠肺炎爆發期間，澳洲祭出嚴格的邊境管制，導致離開澳洲的人比入境的移民者還多，但隨著疫情趨緩，國境重新開放，打工度假及海外留學生人數激增，海外移民者大幅增加。

報導指出，澳洲新住宅供應緩慢，住宅不足問題日益嚴重，目前澳洲的租賃住宅空房率已下降至疫情前的1%以下，很難找到空房，上一季度的住宅租金上漲率已達10年來最高。

據澳洲統計局（ABS）透露，目前有33萬人因面臨租屋難題，有12萬人居無定所，只能生活在汽車或帳棚裡等，或甚至是露宿街頭。

澳洲財政部所屬的國家房屋金融投資公司（NHFIC）認為，至2027年為止，房屋短缺量將達33萬，租金也將持續上漲。
澳洲
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