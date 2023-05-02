巴拉圭新總統8月就職　台灣外交部：首長到賀規劃適時說明

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）巴拉圭執政黨總統候選人貝尼亞宣布勝選，外交部表示，駐巴拉圭大使韓志正已當面見到貝尼亞，親自代表總統蔡英文表達祝賀之意；至於元首參加巴國總統就職典禮相關規劃，外交部指出，將適時對外說明。

巴拉圭4月30日舉行總統、副總統及國會議員選舉，執政黨紅黨（Colorado Party）總統候選人貝尼亞（Santiago Peña，另譯：潘尼亞）及副總統候選人阿里亞納（Pedro Alliana，另譯：亞利安納）當選新任巴拉圭總統、副總統。

貝尼亞曾說，若他贏得總統選舉，巴拉圭和台灣60多年邦交不受影響。

外交部發言人劉永健今天(2日) 在例行記者會表示，駐巴拉圭大使韓志正除第一時間代表蔡總統及副總統賴清德向巴國正副總統當選人申賀外，也已於巴國時間1日晚間見到貝尼亞表達祝賀。

國民黨立委陳以信在臉書發文指出，巴拉圭總統選舉結果由執政黨繼續連任，但不代表台巴關係就一定沒有變化，台灣政府必須高度重視南美洲唯一邦交國。

他說，外傳8月間巴國新任總統就職典禮，將安排副總統賴清德率團前往祝賀，並過境美東大城會晤美方重要人士，政府如做此安排就是為民進黨總統選舉造勢，並非為穩固台巴邦交做主要考量。陳以信說，要請總統蔡英文把國家利益放在政黨利益之上，8月這趟巴國祝賀之行還是蔡總統自己去才好。

至於巴國總統就職典禮預定8月15日舉行，外交部指出，政府首長參與友邦元首就職典禮一向是重點工作，因此後續將進行相關規劃。

劉永健表示，目前巴拉圭大選剛結束，就職慶賀團的出訪規劃，外交部將適時對外說明。

台灣友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Pena）選後透過社群網站推特回覆總統蔡英文祝福，說巴拉圭「將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。

¡Muchas gracias por los buenos deseos Presidenta @iingwen! Vamos a seguir fortaleciendo nuestros históricos lazos de hermandad y cooperación entre nuestros países. https://t.co/bYlwCIQ0cD — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

44歲的經濟學家貝尼亞在4月30日的大選中以42.7%的得票領先反對派對手15個百分點，篤定替執政的紅黨（Colorado Party）贏得另一個5年任期。貝尼亞已自行宣布當選，在野聯盟挑戰者艾里格里（Efrain Alegre）也承認敗選。

蔡總統昨(1日) 推文祝賀貝尼亞成為巴拉圭下任總統，表示「期待進一步加強我們國家的長期關係」。貝尼亞今天回覆蔡總統稱「非常感謝蔡總統的美好祝福，我們將繼續加強兩國之間的歷史性兄弟情誼與合作關係」。

根據中央社，貝尼亞曾擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓的經濟學家。貝尼亞將自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題。他承諾創造50萬個工作機會，提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，並提升街道的見警率。

至於巴拉圭與台灣的關係，貝尼亞今年初曾說若他贏得總統選舉，巴拉圭與台灣60多年來的邦誼將不受影響。當時貝尼亞告訴路透社：「我將捍衛與台灣的歷史關係。」

另一方面，關於英國國王查爾斯三世將於5月6日舉行加冕典禮，劉永健表示，政府與人民同表賀忱，外交部及駐英代表處將以最適當方式，代表政府向英國王室及政府表達誠摯祝賀。