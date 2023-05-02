Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【台灣累計64例確診】本土猴痘增12例 以桃園市最多 2萬瓶疫苗5月中到貨

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 15:01
疾管署說，國內再新增12例猴痘(Mpox)本土病例，分別位於北部11例及中部1例，以桃園最多。（圖／美聯社）

疾管署說，國內再新增12例猴痘(Mpox)本土病例，分別位於北部11例及中部1例，以桃園最多。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內再新增12例猴痘(Mpox)本土病例，分別位於北部11例及中部1例，其中又以桃園最多。疾管署表示，經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說明，這12例本土病例分別為11例本國籍及1例外國籍男性，包含台北市、新北市、桃園市、台中市，其中又以桃園市最多。個案年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。

疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診64例病例(55例本土及9例境外移入)，其中30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。

【台灣累計64例確診】本土猴痘增12例 以桃園市最多 2萬瓶疫苗5月中到貨

疾管署統計，截至5月1日共計完成20,936人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種82人及暴露前預防(PrEP)接種20,854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種20,471人。另，緊急增購之2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，預計於5月中旬到貨，本週將與各縣市衛生局開會討論，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象等，因地制宜之多元接種服務模式。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
猴痘
疾管署

相關新聞

台灣本土猴痘增12例 新北占半數 6旬男為「最年長個案」
台灣本土猴痘增12例 新北占半數 6旬男為「最年長個案」
2023/04/26 14:30
創新高！猴痘「本土+13、境外+2」 台灣疾管署：符合2條件 可返家自主健康管理
創新高！猴痘「本土+13、境外+2」 台灣疾管署：符合2條件 可返家自主健康管理
2023/04/18 14:31
【台灣共25例猴痘】增2例本土個案 居住在新北和高雄
【台灣共25例猴痘】增2例本土個案 居住在新北和高雄
2023/04/11 15:17
台灣第二階段猴痘疫苗4/10下午2時起開放登記 誰能接種？怎登記？QA一次看
台灣第二階段猴痘疫苗4/10下午2時起開放登記 誰能接種？怎登記？QA一次看
2023/04/10 09:40
【台灣累計23例】本土猴痘+2！4/10起開放第二階段疫苗登記 共2.5萬個名額
【台灣累計23例】本土猴痘+2！4/10起開放第二階段疫苗登記 共2.5萬個名額
2023/04/06 14:32

更新時間 : 2023-05-02 17:31 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
〈投資理財）台灣優質企業多 複利長期投資好標的總整理
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
2023大島琴酒文化節4/28起台北大稻埕登場 「跑場全攻略」不藏私一次揭曉
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
〈時評〉通貨膨脹嚴重 台灣公務員「再調薪」為何值得考慮？
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
【編輯帶玩】台北新地標「忠泰樂生活」亮點開箱　全球唯一米其林餐廳、日本人氣咖啡進駐美食控必收！
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
黃金週到來 日本自4/29起入境免出示篩陰或疫苗證明
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
澳洲來台交換學生誤食老鼠藥中毒 院方：患者自述非關台灣小吃
台灣好市多莓果驗出A肝病毒 消基會批電商還在賣、不排除代民眾打團體官司
台灣好市多莓果驗出A肝病毒 消基會批電商還在賣、不排除代民眾打團體官司
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
快訊！台灣羽球一姊戴資穎勇奪亞錦賽第3冠
快訊！台灣羽球一姊戴資穎勇奪亞錦賽第3冠
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀
XBB.1.16「大角星」QA一次看…WHO：患者常有結膜炎、眼睛紅癢症狀