【台灣累計64例確診】本土猴痘增12例 以桃園市最多 2萬瓶疫苗5月中到貨

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內再新增12例猴痘(Mpox)本土病例，分別位於北部11例及中部1例，其中又以桃園最多。疾管署表示，經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說明，這12例本土病例分別為11例本國籍及1例外國籍男性，包含台北市、新北市、桃園市、台中市，其中又以桃園市最多。個案年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。

疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診64例病例(55例本土及9例境外移入)，其中30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月1日共計完成20,936人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種82人及暴露前預防(PrEP)接種20,854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種20,471人。另，緊急增購之2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，預計於5月中旬到貨，本週將與各縣市衛生局開會討論，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象等，因地制宜之多元接種服務模式。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。