脫北前外交官：金正恩之女頻繁亮相　是為牽制金與正而非接班

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩女兒金主愛自去年11月首度公開露面後，即開始頻繁與金正恩一同亮相於公開場合，有分析認為，此一操作是為牽制金正恩妹妹金與正。

據韓聯社引述日本產經新聞報導，曾任北韓外交官的一名脫北者高永煥（音譯）表示，自去年11月後，金主愛經常與父親金正恩一同出現於公開場合，金正恩胞妹金與正則時常被拍到退居角落，遠離金正恩附近的中心位置，高永煥認為這些都並非偶然，而是金正恩的刻意安排。

高永煥分析，金正恩為牽制金與正的影響力，將給人溫柔形象的女兒推向大眾，目的是為了讓金與正做好原來的角色，應對南韓及美國等外交關係。

另外，金正恩的接班人很有可能不是女兒，而是尚未亮相的兒子，他指出，在北韓，父權體制根深蒂固，因此對於女性參與政權內部的權力鬥爭排斥感強烈，女性不可能成為最高領導人。

據悉，金正恩除了女兒金主愛以外，還有分別在2010年及2017年出生的兩名兒子，這三名小孩與曾至瑞士留學的金正恩不同，僅在平壤接受各領域優秀教授的個人指導，並無出國留學。

高永煥也透露，在行政方面，從小就支持金正恩的勞動黨書記趙勇元，實際上為黨內第二號人物，權力僅次於金正恩，掌握著黨和軍隊的人事權，甚至有著「沒有趙祕書的簽名，就不能晉升」的說法。

高永煥說，在北韓加速開發核武器和飛彈的情況下，金正恩將對外政策交給金與正，將黨內行政事務交給趙勇元，自己則想專注於開發核武器。