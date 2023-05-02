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人生卡關必玩！台灣史博館「假鬼假怪」AR實境解謎遊戲　獲國際「繆思創意獎」打造有趣博物館

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 17:26
「假鬼假怪ー人生不卡關」AR實境解謎遊戲由國立歷史博物館及躍界新媒體有限公司共同開發。（圖/史博館）

「假鬼假怪ー人生不卡關」AR實境解謎遊戲由國立歷史博物館及躍界新媒體有限公司共同開發。（圖/史博館）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 由國立歷史博物館及躍界新媒體有限公司聯手開發的「假鬼假怪ー人生不卡關」AR實境解謎遊戲，榮獲2023國際「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）App文化類金獎。

假鬼假怪ー人生不卡關」以人生階段為關卡，將史博館藏文物化為解謎道具，搭配智慧型手機與實體遊戲盒，讓玩家在戶外遊走破關解謎的同時，認識博物館藏品與台北城南過往歷史及有形無形的文化資產。

繆思獎創立於2015年，由國際獎項協會（IAA）主辦，分為繆思設計獎及繆思創意獎，是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。主辦單位認為本款遊戲展現無懈可擊的概念和創新，儼然是創意產業市場中的絕佳作品。本款遊戲包括以WebAR圖像辨識打造「業鏡」尋找各關卡的謎底、使用手機GPS定位功能判斷玩家位置等，試圖吸引18至35歲非博物館觀眾，創造不同以往的博物館經驗。

史博館館長梁永斐表示，這款AR實境解謎遊戲，是史博館「城南何趣」主題網站學習資源之一，也是史博館首次嘗試以館藏融入台灣年輕世代共有人生經驗為主題，設計實境解謎加上數位科技的遊戲體驗。為更貼近年輕世代觀眾，充分體現史博館將館藏運用發揮最大創意，強調在地和社群連結，鼓勵更多元的民眾以創新形式參與和互動。遊戲推出以來，已有超過3百位玩家體驗和推薦。
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