AI教父悔開啓高速競賽 直言必取代掉工作、製造更多傷害

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）外界尊稱「AI 教父」的人工智慧學者辛頓（Geoffrey Hinton）日前在接受紐約時報採訪時透露，己經離開工作十年的谷歌，礙於先前身份不便在人工智慧議題上多發表什麼意見，現在的他想說，很遺憾自己開啓神經網路應用先河，如今百花齊放卻問題叢生，他直言，今日AI的躍進和發展，與1990年代的網路瀏覽器問世時的情況不能比，他很明白這項科技的進步，不管是否能如外界所言將帶來醫學及教育的突破，整體而言會是弊大於利。

「它會直接取代許多工作...不可能不會造成傷害 也會助漲假消息傳播，讓人們分不清是真是假。」

現年75歲的英國裔辛頓，早在1970年代就開始投入人工智慧研究，之後更創建一套數學系統來分析資訊，1980年代進入美國頂尖學府任電腦科學教授，但後來因為不願拿美國國防部預算進行研究，不願自己的發明被用在戰場上，所以他離開美國學術圈轉往加拿大教書。2012年，他在多倫多和二位學生 Ilya Sutskever 和 Alex Krishevsky 打造一個人工神經網路架構，讓機器能從數千張照片辨識特徵進行分析和學習的系統。

後來，谷歌以4.4億美元買下辛頓和這兩位學生共同創立的公司，這家公司不斷發展強大機器深度學習科技，包括後來的聊天機器人ChatGPT、Bard都用採用這套科技並圍繞在其核心概念上發展。2018年，辛頓與其夥伴還拿下電腦運算界最高榮譽的獎項，此時人工神經網路強大到能夠理解和生成語言，雖然還略遜於人類大腦處理語言的能力。直至2022年，主要的人工智慧應用開發業者將更多大數據資料被餵進系統，機器能處理的東西更豐富，己超越人類大腦的運作了。

辛頓在專訪中告訴紐時，這個時候，他開始感到恐懼，這五年間 AI 發展實在太快，己經到驚悚的地步。兩大山頭谷歌Bard和微軟 ChatGPT背後的激烈競爭，讓 AI 出現大躍進，而且出現被濫用的狀況，產生倫理的問題，包括許多專業人士工作疑遭取代，加快假消息的產製。「很快地，網路上會充斥很多由AI生成逼真的照片、影像、及文字，你根本無從判斷是真是假」。

「這些科技和九零年代網路瀏覽器出現幫助人們工作更有效率的情況很不一樣，現在的AI是真的能夠直接取代掉大量的工作」，辛頓憂心說道。他說，若沒有這領域頂尖科學家們同心攜手合作，若沒有意識到危險逕自發展而不控制它，那以後將更難收拾了。