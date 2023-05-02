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嚇！台鐵自強號撞到瓦斯鋼瓶、影響840名旅客　來源仍待確認

➤台鐵統計，272次自強號外物入侵事故，共影響7列次、約840名旅客人，至於為何有鋼瓶出現在軌道上，台鐵正了解中。➤鐵路警察依鋼瓶上電話找到瓦斯行，業者指稱經核對瓦斯行鋼瓶出入貨數量並無短少，懷疑客戶自行載運時遺落。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 14:37
台鐵272次自強號2日清晨行經竹南段，撞擊不明物，經停車查看發現列車下方竟有小瓦斯桶（黃圈處,TN後製) 。（民眾提供）中央社

台鐵272次自強號2日清晨行經竹南段，撞擊不明物，經停車查看發現列車下方竟有小瓦斯桶（黃圈處,TN後製) 。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今天(2日) 清晨272次自強號在竹苗路段，撞上瓦斯鋼瓶，造成列車第12節水管破裂，台鐵表示，共影響約840名旅客。

據台鐵提供訊息，清晨5時42分第272次自強號，於竹南－香山間西正線K123+400處，撞到不明物，經停車查看發現機車下方有一個小的瓦斯鋼瓶，列車第12節列車水管破裂。

台鐵說，事故發生後立即安排272次旅客由1128次接駁，並將鋼瓶移出路線外，竹南－香山間一度改單線通行，上午6時46分才恢復雙線行駛。

台鐵統計，272次自強號外物入侵事故，共影響7列次、約840名旅客人，至於為何有鋼瓶出現在軌道上，台鐵正了解中。

中央社報導，鐵路警察依鋼瓶上電話找到瓦斯行，業者指稱經核對瓦斯行鋼瓶出入貨數量並無短少，懷疑客戶自行載運時遺落。

台灣鐵路管理局指出，272次自強號今晨5時42分於竹南－香山間西正線K123+400撞到不明物，停車查看發現列車下方有1個小瓦斯桶，列車第12節車廂水管破裂，立即安排旅客接駁並將鋼瓶移出路線外；上午6時43分現場272次自強號啟動駛離，上午6時46分此路線恢復雙線行駛。

事發後，鐵路警察局接獲通報，依鋼瓶上聯繫電話，找到瓦斯行負責人，業者坦承鋼瓶是他們所有，但不知道為何掉落到鐵軌上。

戴姓瓦斯行業者接受媒體訪問表示，一早接獲鐵路警察通知前去說明，警方告知清晨有鋼瓶掉落鐵軌，但當時並非瓦斯行送貨時間，瓦斯行是在上午8時30分才開始營業，對於鋼瓶為何、從何入侵軌道「我們自己也莫名其妙」。

業者指出，瓦斯行每天鋼瓶進出都會逐一核對，且有監視器錄影為證，他今天一早核對昨天運送進出鋼瓶數量都正確，並沒有短少，懷疑有可能是客戶外出做生意自行載運途中不小心遺落。

警方表示，初步推斷瓦斯鋼瓶可能在載運途中，因沒有綑綁固定，遇到顛簸路面時被彈出車外，掉落陸橋下方軌道；至於是由何人載運掉落，仍需進一步調閱相關路口監視器畫面調查釐清。

另外，台鐵昨天凌晨的徒步巡軌作業因逢勞動節延後，是否未能及時發現鋼瓶待釐清。

中央社引述台鐵工務處長王兆賢表示，台鐵每天都有各工務段人員乘著火車頭巡軌，時間都在白天，通常是上午8時後；另外，每週日跨週一凌晨，會有人員以徒步方式巡軌。

王兆賢說，昨天是5月1日勞動節，台鐵巡軌的道班人員依法休假，所以4月30日深夜跨5月1凌晨的徒步巡軌，延後到今天深夜跨明天凌晨。

台鐵目前無法得知鋼瓶是何時掉落，是否因徒步巡軌延後未能即時發現鋼瓶，仍待釐清，正由鐵路警察追查中。

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