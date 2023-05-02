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維護臺灣農業競爭力！種苗法修正通過　陳吉仲：加強保護力道　阻止品種、技術外流

農委會強調，種苗是我國農業競爭力之根本，絶不容臺灣優勢種苗遭非法外流。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 14:06
臺灣國產鳳梨示意圖。（照片由農糧署提供）

臺灣國產鳳梨示意圖。（照片由農糧署提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）立法院今(2)日三讀通過「植物品種及種苗法」第51條、第53條之1及第55條條文修正草案，行政院農業委員會表示，這次修法增訂禁止輸出入條款、刑責入法，並提高限制輸出入之罰鍰，有助防範優良品種遭非法外流或回銷國內，侵害我國農業經濟安全及國家利益。

農委會主委陳吉仲在其臉書上表示，「植物品種及種苗法」(種苗法)修法，獲立法院三讀通過，為強化台灣農作物品種權的保護跨出了重要的一步。修法重點在於加強管制及保護力道，以阻止技術與種苗外流。

陳吉仲指出，台灣作物改良的技術十分厲害，單是鳳梨就有眾多品種，鳳梨幾乎是台灣農業國際形象的象徵。但在一週前，英國的《經濟學人》(The Economist) 雜誌，就特別報導台灣的芒果鳳梨（台農23號）遭竊至中國海南島生產一事。文中還揭露中國兩面手法：一方面禁止輸入台灣鳳梨；另一方面又竊取種植台灣品種，並以中國鳳梨為名外銷。

陳吉仲表示，台灣面臨著智慧財產遭竊取及外銷市場受不當競爭等各種威脅。他並指出，芒果鳳梨是在2018年取得植物品種權，且從未授權境外生產。

陳吉仲認為，有了種苗法新法，就可以更強化國內的管制保護措施；與此同時，為了保護主要外銷市場的競爭力，他們也到鳳梨最重要的出口市場: 日本，申請品種權，並且在 2022年獲得日本農林水產省的臨時性保護。可阻擋侵權的芒果鳳梨進入日本，保護台灣鳳梨農民的合法權益。他並強調，對內加強管制保護；對外積極註冊主張，台灣鳳梨的品牌及智慧財產，需要大家一起來維護。

農委會說明「植物品種及種苗法」第51條、第53條之1及第55條條文修正草案的三大修法重點，分別為：1、增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物；2、刑責入法，違反禁止輸出入公告者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣60萬元以上300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定；3、提高違反限制輸出入公告之罰鍰為新臺幣50萬元以上250萬元以下，並賦予沒入之執法彈性。農委會籲請大家攜手守護臺灣農業，切勿短視近利、以身試法。

農委會強調，種苗是我國農業競爭力之根本，絶不容臺灣優勢種苗遭非法外流。為有效管制，該會經盤點目前亟需管制品項，對應個案，研擬依法公告限制、禁止之類別、管制條件及樣態，將據以邀集有關機關、產業團體等單位議定公告品項，並與邊境管理機關合作落實查察管制，於邊境、產業界加強宣導，期能維護我國農業競爭力、永續農產業發展。
農委會
智慧財產
農民權益

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