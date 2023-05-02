台灣VR電影《無法離開的人》獲威尼斯影展　國際巡演後返台放映加碼同名展覽

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)陳芯宜導演VR作品《 無法離開的人》榮獲第79屆威尼 斯影展，繼國際巡演後將於台灣上映，同步推出沉浸式體驗展覽。

《 無法離開的人》獲威尼 斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎，已於香港、希臘、印度、加拿大、法國、 沙烏地阿拉伯等超過12個國家放映，由林鉅、許時豪、 黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵等人主演，以綠島人權文化園區蠟像館為啟 發點，劇情融合多位白色恐怖政治受難者的經歷， 以一封無法送達的遺書，穿越歷史與時間，跨越國界與世代， 喚起人們對於創傷記憶與人權議題的共感。

陳芯宜表示，展覽籌備比想像中的還不容易， 無論是資金還是資源都非常有限，但還是希望不辜負影片的議題， 要對得起每個參與創作及付出心力的大家，這部VR是關於台灣19 50年代為理想與自由犧牲的前輩，這些前輩帶給我們力量， 所以無論如何，用盡全力也希望讓台灣的大家都可以看到。

展覽由北師美術館與國家人權博物館共同主辦， 從陳芯宜導演的同名VR作品出發，從電影歷史背景出發，邀請學者林傳凱策展，打破傳統歷史文件的展陳方式， 與藝術家王榆鈞、李佳泓合作，透過木刻版畫、倖存者的回憶之聲、 在國家層層審查下的政治犯書信原件、 在看守所物質匱乏條件下親手製作的物件，以及受難者的夢， 試圖捕捉當時軍法處的氛圍，延伸這段無法離開的歷史。

本展也將首 次公開陳芯宜導演VR製作幕後細節，包含手稿、劇本、模型、 設計圖、VR影像工作檔、拍攝道具和訪談影片；地下室展間由舞蹈家周書毅、 海筆子大樂隊的肢體、讀劇的展演排練之場，與「在地實驗」 合作系列訪談和特映。

展覽VR放映採劃位售票， 其餘展區開放免費參觀，詳情請前往官網查詢。