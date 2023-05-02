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台灣平均每天近6起兒少遭性剝削 家扶：「以愛為名」騙私密照最常見

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 14:16
家扶蔡雯瑾主任公布最新《網路性剝削情境風險辨識調查》。（家扶提供）

家扶蔡雯瑾主任公布最新《網路性剝削情境風險辨識調查》。（家扶提供）

(台灣英文新聞/朱明珠 台北報導)據家扶基金會的最新調查顯示，面對性剝削情境，兒少普遍辨識力偏低，特別是對方若用「以愛為名」的方式來誘騙私密照時，兒少容易放下戒心，讓自身陷入危險中。因此醫師建議父母要提前溝通預防措施，以開放的態度聆聽，成為孩子安心的後盾。

常見網路性剝削情境 兒少易陷「以愛為名」陷阱

根據衛福部最新統計，平均每天有近6起兒少遭性剝削案件，其中以「拍攝、製造兒少為性交或猥褻行為之物品」類型犯罪為最大宗，約佔八成五，受害者以12至未滿15歲為最多數，約佔四成六，且案件逾七成為運用網路犯罪。面對迅速發展的網路帶來便利卻潛藏這麼多危機，少子化趨勢，每個孩子都彌足珍貴，我們該為兒少打造安心與安全的網路環境。

為了讓更多民眾瞭解兒少性剝削議題，家扶在3月15日到4月11日間，以網路進行《網路性剝削情境風險辨識調查》，共回收有效問卷337份。家扶設計風險指數，為各種兒少網路性剝削情境評分，分數越高代表兒少越能辨識和察覺。

據調查結果顯示，家扶《網路性剝削情境風險辨識調查》發現，12至未滿15歲兒少在網路性剝削情境辨識上，該齡平均分數(8.95分)低於整體平均，而評分較低的是題目分別是「親愛的老公/老婆，拍一下私密照，證明我們的愛」及「親愛的，拍個裸照給我欣賞，相信我只是紀念不會傳給別人看的。」犯罪手段如網路惡狼假交往或交友之名行誘騙之實，趁隙卸下兒少心房。

低估危險藏隱憂 四成家庭未教導辨識風險

家扶強調，孩子如未能遠離風險，因一時好奇或想冒險嘗試，就容易掉入遭傷害的陷阱，強化兒少的自我保護能力尤為重要。然而，逾三成六的兒少表示，家裡未教導如何辨識網路性剝削風險，超過一成不曾在學校學習相關知識，這兩類孩子分別評為8.72分和7.91分，皆低於整體平均(8.99分)，且越幼齡兒少未被教導比例越高 。

知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮說，家長現在多能與孩子溝通或制定網路使用原則及時間，建議家長與老師可以透過實際案例與孩子討論，一旦網路被有心人誤用會產生的危險性，幫助孩子學習辨識危機，培養能自我保護的數位能力，更別忘了以開放及傾聽的態度，成為孩子安心的後盾。

陳木榮提醒，不要以為存在手機、雲端中很安全，最好的方法就是「一輩子不要拍私密照片」。他也建議兒少上網時，應避免暴露自身實際年齡，包括大頭貼不要用自己的照片。他認為這個原則不只適用於女性，也要給予男孩子一模一樣的告誡和提醒。
家扶基金會
兒童
青少年
網路犯罪
性剝削

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更新時間 : 2023-05-02 17:31 GMT+08:00

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