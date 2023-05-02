美國白宮：5/11起入境不用出示COVID-19疫苗接種證明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國白宮1日宣布，自5月11日起解除入境旅客的COVID-19疫苗接種證明要求，另一方面，聯邦雇員、聯邦承包商、醫護人員的疫苗接種規定也將於同日解除。

美國白宮本週一（1日）宣布一項重大政策，根據聲明稿提及，新冠疫情爆發三年多，因為這場疫情，促使美國和世界各國要求數億人口接種疫苗，以因應瞬息萬變、快速傳播的新型冠狀病毒。

但自5月11日起，即COVID-19公共衛生緊急狀態解除的同一天，亦將取消針對「聯邦僱員、聯邦承包商、醫護人員和國際航班旅客的COVID-19疫苗要求。」

雖然接種疫苗仍是推進雇員健康、安全和促進工作場域執行最佳效率的的最重要工具之一，但我們現在處在不同的階段，這些措施已不再是必要的。

自2021年1月起（約是新冠疫苗問世之時），美國COVID-19死亡人數下降了95%，住院人數下滑了近91%。從全球來看，COVID-19死亡案例數處於疫情爆發以來的最低點。

約翰霍普金斯大學醫學院（The Johns Hopkins University School of Medicine）傳染病科臨床主任Paul G. Auwaerter表示，拜登政府這一項新政策更接近當前全球對抗病毒的國際策略。

他說，新冠疫苗仍然有助於降低住院和死亡機率，但已不能有效防範病毒傳播或預防感染。這些年來，人們已具有自我風險評估的能力，未來，接種疫苗的決定權應握在醫師和患者手上，而非政府。