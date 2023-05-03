「台語溯源 歡迎指正!」台語詞彙趣談

我們都知道，台語【註1】裡面保留了許多古漢語，無論是用字或讀音，都比目前的中國語更接近古漢語。台灣在以前威權時期，我們經常聽到一句耳語：「台語『有音無字』。」意思就是說，台語只能用嘴巴講講，沒有文字可以表達。因此，他們將台語貶抑成一個沒有文化縱深、端不上檯面的語言。當時的執政當局就利用這句虛擬的論述，來禁止大家說台語。

其實剛好相反，台語不但是『有音有字』，而且台語的用字跟讀音，都比中國語更接近古漢語，因此更具有文化縱深。

下面，筆者要跟大家分享三個源自古漢語的台語詞彙；這些詞彙在中國語裡已經很罕用甚至不用了。筆者要藉此揭發：「台語『有音無字』」是個天大的謊言。

一、 「歂氣」－－台語音：chhuán-khùi；此處chh =ㄘ，kh =ㄎ。

絕大多數的生物都必須靠「呼吸」來維持生命，人類也不例外。根據古籍《韻會》的解釋：「出息為『呼』，入息為『吸』」；意思就是說，將空氣排出肺部叫作『呼』，將空氣引入肺部叫作『吸』，如此連續的動作就叫作「呼吸」(台語音：ho˙- khip)。

不過，在日常用語上，台語幾乎不用「呼吸」這個詞，而用到一個古字：「歂」。根據古籍《說文》的解釋：「歂，口氣引也」；因此，台語裡的「呼吸」就叫做「歂氣」，台語音：「chhuán-khùi，即ㄘㄨㄢ ㄎㄨㄧ_」。

另外，假如一個人「歂氣」很急促，我們就用「喘」這個字，台語音：「chhuán，即ㄘㄨㄢˋ」。

雖然《康熙字典》說「喘」和「歂」有時可以通用，讀音也相同；但在台語裡，這兩個字是有差別的。

二、 「蛣䖦」－－台語音：kat choah；此處，k =ㄍ，ch =ㄗ。

《康熙字典》裡無「蟑」字，故亦無「蟑螂」一詞。古時稱「蟑螂」為「蜚蠊」；日語亦稱之為「蜚蠊」，讀音「ゴキブリ」(go-ki-bu-li)。台語則使用兩個目前已經罕用的古漢字「蛣䖦」(音「kat choah」)來稱呼「蟑螂」。

根據古籍《說文》的解釋：「蛣，䖦也」；又，古籍《爾雅釋蟲》也有記載：「蛣䖦，蟲也」。可見台語裡的「蛣䖦」確係源自古漢語。

「蛣䖦」的生命力很強，不吃不喝可活三個禮拜；而且除了在蛻皮期間，牠們幾乎不受輻射線的影響。牠們的繁殖能力也很強，一對德國蟑螂一年可繁殖出十萬隻後代；因此小朋友們都暱稱牠們為「小強」。

三、 「糞埽」－－台語音：pùn-sò；此處，p =ㄅ，o =ㄜ。

一般中國語稱廢棄物為「垃圾」。有人將它讀作「ㄌㄚ ㄐㄧ」，但有人堅持要讀作「ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ」。其實，孰是孰非根本不重要，因為「垃圾」這名稱根本不是正統的古漢語。

查《康熙字典》並無「垃」字。而「圾」字呢？根據古籍《集韻》的解釋：「圾，同岌，危也」；意思就是說，「圾」跟「岌岌可危」的「岌」字是相通的，跟「廢棄物」一點關係也沒有。

那麼，「廢棄物」的正統漢語應該怎麼說呢？應該就是台語的「糞埽」(台語音：「pùn-sò，即ㄅㄨㄣˋ ㄙㄜ_」)。

一般中國語說到「糞」通常是「大便」的意思；但古漢語的「糞」字指的是ㄧ般的髒東西，不一定是指「大便」。【註2】

台語秉承古漢語的用法，「糞」字也很少用來指大便，而是用來指ㄧ般的髒東西。髒東西就要掃除，因此《康熙字典》說：「糞，掃除也」；又說：「埽，棄也」。亦即，「糞埽」就是被掃除的廢棄物也。台語不用「垃圾」這個名詞，而用「糞埽」(pùn-sò)，道理在此。

【註1】本文所謂的「台語」係指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言。然而由於種種原因，目前的「台語」與閩南語已經有相當的差異。因此筆者認為，「台語」已經不等同於閩南語。

【註2】《論語》裡有一段記事，用到「糞」這個字：

「宰予晝寢。子曰：『朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也！』」

翻譯成白話文就是：

「孔子的學生宰予在大白天睡覺，被孔子看到，孔子就罵他：『你這個人就像腐朽的木頭，已經無法雕刻了；你也像一堵用髒土砌成的牆，已經無法抹平了！』」

此處孔子所說的「糞土」，並不是指含有「大便」的土，而是指骯髒的土。