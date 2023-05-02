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好市多爆A肝莓果 台灣食藥署：已要求20個電商平台下架違規產品

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/02 09:54
好市多科克蘭冷凍三種綜合莓遭檢出A型肝炎病毒陽性。，食藥署1日晚間表示，已要求20個電商平台下架違規產品。（食藥署提供）

好市多科克蘭冷凍三種綜合莓遭檢出A型肝炎病毒陽性。，食藥署1日晚間表示，已要求20個電商平台下架違規產品。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北綜合報導）好市多公司進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。好市多雖已下架，但被消基會踢爆，該產品仍在多個電商販售，對此，食藥署1日晚間表示，已要求20個電商平台應將案內違規產品全面下架。

美國早在今年3月就對這批問題冷凍莓果發出通報，外界質疑好市多應該知情，卻持續販售，除了違法應開罰外，也批食藥署未發出消費警訊，也沒有查核或封存。

對此，衛福部食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬說明，3月19日收到「冷凍有機草莓(產地：墨西哥)」受A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，同日查詢國內無相同批次產品之輸入紀錄，於3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊，另至好市多公司抽驗自同產地(墨西哥)輸入之另一款「Kirkland Signature冷凍草莓」，進行A型肝炎病毒檢驗結果為陰性。

食藥署同時擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，其中於3月27日報驗之好市多公司自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品(覆盆莓、藍莓、黑莓)，經抽驗於4月10日晚間檢出A型肝炎病毒陽性，該批產品退運銷毀。

此外，食藥署立即啟動後市場查核機制，於4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多公司稽查及抽驗不同批次之案內產品共5件，並命好市多公司將同品項之全部產品預防性下架。上述抽驗產品於4月28日完成檢驗，其中4件為陰性、1件為陽性，食藥署於4月28日日發布新聞稿對外說明。另外，食藥署並已要求20個電商平台應將案內違規產品全面下架。

蔡佳芬強調，好市多綜合莓驗出A肝病毒事件發生後，已增加邊境查驗機制強度，好市多公司進口的冷凍莓果類產品需逐批檢驗；針對各產地輸入的冷凍莓果類，不分進口業者，皆需依現有抽驗規定，增加檢驗A型肝炎病毒項目。

根據食藥署新聞稿，A型肝炎的潛伏期約15至50天，平均為28至30天。主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸現象。食用相關莓果有症狀者請就醫告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。
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食藥署

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