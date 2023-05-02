〈財經主筆室〉2022年人均GDP超過南韓 台灣民眾想問：實質薪資何時趕上韓國？

主計處長今年2月才公開澄清「台灣人均GDP超過南韓」 是誤會一場，經濟部上周五(28日)又改口，2022年台灣人均 GDP為3萬2,811美元，正式超越韓國的3萬2,237美元 。民眾對這個結果不僅普遍無感，也沒有任何喜悅，反而問道： 實質薪資何時趕上南韓呢？

主計處的說法，今年2月如果以名目所得去比較，台灣人均GDP為3萬2,811美元，的確比南韓3萬3,600美元低，但南韓在 3月下修了2022年人均GDP至3萬2,237美元， 因此台灣也正式超越南韓。

台灣網友對人均GDP超越南韓普遍看法，認為人均GDP跟民眾 的薪水無關，有啥好得意的？人均超車南韓民眾並沒有任何喜悅， 反而是對於最近不斷上漲的物價感到崩潰。也就是網友們對人均GD P超過韓國普遍不買單，對政府公布的數據反而感到懷疑？

網友的反應包括，「韓國大學畢業新鮮人起薪約9萬台幣， 我們連韓國的1/3不到」、「最低時薪差這麼多， 憑甚麼自我膨脹」、「實質薪資何時趕上韓國呢？ 多數勞工還是低薪」、「韓國大學畢業生起薪是台灣3倍」 、「全都是半導體業在賺錢，別的行業可憐的要死！」。

根據統計，2022台灣勞工的基本工資為2萬5,250元， 最低時薪則為168元。南韓2022年勞工時薪為9,620 韓元 (約新台幣222 元)，如果以每月工作209 個小 時計算，每月基本工資為2,01萬580 韓元，約新台幣46,425 元。

勞動部統計，2022年大學畢業生第一份工作均薪僅有3萬100 0元，甚至有24.9％的大學畢業生首月薪水為基本工資， 相當於每4名就有1名是領基本工資， 大學畢業生初任人員薪資中位數為3萬元， 意謂有一半的大學畢業生首份薪水未達3萬， 這跟南韓大學畢業新鮮人起薪約9萬相差太多。

若以人均收入來看，韓國國稅廳2020年國稅統計年報資料顯示， 2019年末結算的韓國勞動者人均年薪爲3,744萬韓元(約台 幣98.5萬元)，推算2020年的平均年薪為3,791萬韓元 (約台幣99.7萬)。

台灣年均收入究竟多少？根據104人力銀行發布的2021～20 22台灣地區薪資福利調查報告，2021年台灣工作者整體年薪為 65.6萬元，並且創下6年來新高，但台灣2021年的年均收入 還遠遠不及南韓2020年的99.7萬元， 這也是對政府發布台灣人均GDP超越南韓訊息後， 民眾普遍懷著質疑態度的主因。

再者，2022年基本工資雖然調漲5%，但根據人力銀行去年9月 資料，統計內部50萬筆求職會員薪資，2022年全體63個產業 的平均月薪年增率僅3.74%，全體實質薪資幾乎零成長，甚至有 2/3的產業實質薪資負成長。

調高基本薪資真正受惠者，應該算是總數約232萬僅領基本工資的 本國及外國勞工，雖然政府希望企業將獲利與全民共享， 積極要求企業為民眾加薪，但到底有多少企業真正幫員工加薪呢？

尤其，最近幾年受疫情及國際通膨因素影響，企業頻頻對外喊苦， 真正被獲得加薪者可能有限，若再加計物價上漲，實質薪資幾乎「 零成長」，有3分之2的產業實質薪資還是負成長， 當然大多數民眾會對人均GDP超過南韓說法產生質疑。

很多產業及企業發布缺工訊息，還直言是現今台灣年輕人吃不了苦？ 但真正該探討的是企業究竟是缺工，還是缺少「廉價勞工」？ 政府發布2022年人均GDP超越南韓， 用台灣平均薪資來做為國際比較基礎，但台灣有高達68%的勞工根 本領不到平均薪資，況且工時還比別人長，其實，合不合理不重要， 民眾真正在意的是實質薪資何時超過南韓呢？