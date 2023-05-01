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總統蔡英文、前白宮國安顧問波頓出席晚宴　賴清德：盼台灣成和平角色

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/01 20:04
總統蔡英文今（1）日出席台灣人公共事務會晚宴。

總統蔡英文今（1）日出席台灣人公共事務會晚宴。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)總統蔡英文、前白宮國安顧問波頓（John Bolton）今（1）日出席台灣人公共事務會晚宴。

綜合媒體報導，台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs, 簡稱FAPA）於1982年成立，長期促進國際關注台灣議題，總會設於華盛頓特區，今（1）日於台北喜來登大飯店舉行40週年慶祝晚宴，總統蔡英文、副總統賴清德、前白宮國安顧問波頓（John Bolton）等皆出席。

蔡英文提及上個月出訪瓜地馬拉、貝里斯後也過境美國，這幾年台美關係升溫，台美交往限制逐漸放寬，這都是FAPA夥伴在美國長期耕耘、不斷透過各種方式把台灣聲音傳送到國際的成果。

蔡英文強調，近來中國透過軍演刻意提高威脅，影響印太區域和平，但台灣冷靜沉著應對，堅定守護台海和平，讓國際民主夥伴看到台灣的決心。

蔡英文表示，台灣人會堅守在民主自由最前線，捍衛好不容易爭取到的民主人權，我們都是Team Taiwan的一份子一起挺台灣，讓台美關係繼續升溫。

賴清德表示，現在國際局勢變化，台灣面對中國威脅，但台灣堅持自由民主的力量，「我們不能放棄和平的機會，現在一方面增強國家力量，另一方面也跟理念相近的民主國家合作，希望台灣可以在印太地區發揮關鍵力量，讓中國不敢輕舉妄動，換句話說，就是用備戰來避戰、來得到和平。。」
蔡英文
波頓
賴清德

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更新時間 : 2023-05-02 00:23 GMT+08:00

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