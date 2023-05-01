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台灣新北八里槍擊案•涉教唆主嫌落網　警方續追在逃槍手

蘆洲分局今上午召開破案記者會，警方表示，經積極偵辦下，昨天下午於台北市北投區承德路七段查獲犯案車輛並採證，但車上兩人逃逸，他們持續追捕，今天凌晨在淡水區某汽車旅館逮捕張姓主嫌。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/01 16:02
新北市八里槍擊案張姓主嫌（左4）1日凌晨落網，警方訊後依殺人未遂等罪嫌將張男移送士林地檢偵辦，並持續追緝在逃槍手及追查犯案槍枝。（翻攝照...

新北市八里槍擊案張姓主嫌（左4）1日凌晨落網，警方訊後依殺人未遂等罪嫌將張男移送士林地檢偵辦，並持續追緝在逃槍手及追查犯案槍枝。（翻攝照...

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市八里區昨(4/30) 發生槍擊案，1名槍手當街開槍，流彈造成王姓男子腿部受傷，警方今天(5/1) 凌晨逮捕張姓主嫌，初步了解是為兩萬元賭債教唆槍手開槍警告王男，警方正追捕在逃槍手。

新北市近來發生多起槍擊事件，昨上午11時30分再發生槍擊案，有歹徒在八里區中山路某社區大門開了兩槍，警方初步了解，王姓男子遭流彈擊傷腿部，但傷勢不嚴重，警方獲報到場拉起警戒線蒐證，經調閱監視畫面，掌握犯案車輛並展開追捕。

警方調閱監視器發現，1輛銀色轎車在社區的巷口停下，而身穿白褲黑衣的槍手，一見王姓被害人出現時就從副駕駛座下車，邊走邊拉槍機開槍後逃逸，現場遺留2個彈殼及2枚未擊發子彈，當時街上人來人往，行徑頗為囂張。

中央社報導，蘆洲分局今上午召開破案記者會，警方表示，經積極偵辦下，昨天下午於台北市北投區承德路七段查獲犯案車輛並採證，但車上兩人逃逸，他們持續追捕，今天凌晨在淡水區某汽車旅館逮捕張姓主嫌。

警方調查，遭開槍的王姓男子從事油漆工，並無幫派背，與張姓主嫌熟識，張男疑因不滿王男積欠賭債新台幣2萬元，多次催討未果，才會教唆槍手開槍示警。

警方表示，張男雖否認涉案，但警方訊後仍依殺人未遂，槍砲等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦，並持續追緝在逃槍手及追查犯案槍枝。

台灣新北八里槍擊案•涉教唆主嫌落網　警方續追在逃槍手新北市30日發生槍擊案，八里某社區大門傳出2聲槍響，警方初步了解，有民眾疑遭流彈擊傷腿部，但傷者不願就醫。警方鎖定犯案車輛及嫌疑人追捕中。（翻攝照片）中央社
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更新時間 : 2023-05-01 19:06 GMT+08:00

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