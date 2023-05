【必看展品】台灣忠泰美術館《亻 ─ 生而為人》！英國雕塑大師Antony Gormley、德國藝術家《火柴人》都參展！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)忠泰美術館推出全新當代藝術展《亻 ─ 生而為人》(Dasein – Born to Be Human),以「人」為主題,匯聚11組國內外藝術家展出,自即日起至7月30日止。

展覽回歸人的本質問題,試圖展開關於「人」存在於世界的多層思考與哲學辯證,分別從「身體政治與禁錮」、「內在對話」、「群我關係的構築」、「不存在的存在」四個子題切入,透過雕塑、攝影、錄像、裝置、繪畫等多種當代藝術的創作,重新詮釋思考「生而為人」的意義。

展題以中文部首「亻」作為符碼,象徵藉由際遇組合人所擁有的各種可能,同時以德國哲學家海德格(Martin Heidegger)探詢人類生存的本質及境況的存有(Dasein)一詞,表示「人」此時此地在世界中的存有狀態。

Antony Gormley《Big Rate II》

入口處可見英國當代雕塑大師Antony Gormley首度在台展出的三米高巨型雕塑《Big Rate II》,極度抽象化的站立人形呼應展題「亻」,作品剛硬斑駁的塊狀源自藝術家對於身體與抽象時間及空間關係的思考,試圖在藝術中思索人類存在對於自我及自然的意義與價值,也讓觀者在無法迴避的巨型雕塑前,領悟「在場」與作品的關係,在空間中形成一種無聲的對話。

Gormley於1950年出生於倫敦,家中7個孩子裡排行最小,於知名度高的劍橋三一學院學習考古學、人類學和藝術史,畢業於Saint Martin's School of Art、Goldsmiths等藝術名校,為英國皇家建築師學會的名譽院士,劍橋大學的名譽博士,曾獲得1994年Turner Prize,作品常以自己身體為原型,北英格蘭地標公共雕塑《Angel of the North》出自他手。

Wolfgang Stiller《火柴人》

德國藝術家Wolfgang Stiller的作品《火柴人》,真人尺寸的焦黑臉孔上帶有痛苦的表情,象徵生命如一根火柴一樣短暫,而生活則被工作壓得喘不過氣,如同被關在火柴盒裡的火柴哪裡都去不了,每天只等待被燃燒殆盡,藝術家以黑色幽默方式詮釋死亡及永生。

Kawita Vatanajyankur

泰國藝術家Kawita Vatanajyankur的《表演織品》與《潑》系列錄像作品,在高飽和度的畫面中,藝術家透過重複勞動的肢體動作、肉身極限張力的構圖,探討資本消費網絡如何束縛並讓人類在生活與生存之間掙扎。

葉世強《北海岸》

已故傳奇藝術家葉世強,隱居水湳洞期間的巨型尺幅畫作《北海岸》,在山水萬物中照見渺小的人類,低彩度畫面呈現的靜謐孤寂、孑然一身獨坐崖邊的人影,對映著現世紛擾與城市喧囂。

耿傑生《合群系列I&II》

耿傑生《合群系列I&II》不鏽鋼球體裝置創作,述說人類社會的秩序與結構,以及群體與個體的價值體現;鏡球上人像雕塑晃動與模糊的面容,如人們搖擺的認知及情感,在與他者的互動中不斷變化,在不安穩的環境中尋找一處踏實的容身之處。

展覽資訊

地點:忠泰美術館(台北市大安區市民大道三段178號)

時間:週二至週日10:00-18:00(週一休館)

參觀資訊:全票100元、優待票80元(學生、65歲以上長者、10人以上團體);身心障礙者與其陪同者一名、12歲以下兒童免票(優待票及免票須出示相關證件)

週三學生日:每週三憑學生證可當日單次免費參觀

介紹:https://cutt.ly/q4FxhqR

參展藝術家

Kawita Vatanajyankur

Antony Gormley

Wolfgang Stiller

Candy Bird ​

江孟禧

何孟娟

倪灝

耿傑生

陳永賢

崔廣宇

葉世強

以上圖片由忠泰美術館提供