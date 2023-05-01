（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國在南沙群島設置的超商今年2月開幕，但為了製造南海主權爭議近來再度出招，一家取名「寬窄巷子」的火鍋店上週在西沙群島開張營業，這是中國在爭議水域為強化主權聲索而採取的最新攻勢。(如果中國網路上PO出的圖片都是真的?!)

香港南華早報（SCMP）4月30日報導，這家位於西沙永興島（Yongxing Island 或Woody Island）的火鍋店附設120個座位。南海是國際海運的重要航道，北京則是以「九段線」宣稱，南海大部分水域都是中國的。

不過菲律賓於2016年7月針對中國提出的南海仲裁案，設於海牙的常設仲裁法院否定中國主張的九段線權利。



(圖/中國網路; TN後製)

西沙群島由大約30個島嶼組成，當中以永興島最大，包括台灣與越南也是西沙群島的主權聲索方。

台灣中央社報導，火鍋店開幕後，派駐當地的一家物流公司主管表示，這家餐廳豐富了島上軍警民的物質與精神生活。

中國當局於2012年在永興島建置三沙市政府，管轄南沙與西沙群島，藉此宣稱主權及於自然資源豐富西沙群島海域，當時島上大約住著1000個中國人。

之後越來越多人搬遷至此，加上當局不斷翻新各項設施，至2020年島上居民已增加至2300人，這當中還不包括駐紮在此的共軍。



(中國網路5月1日關於永興島火鍋店的影片截圖)

根據中國網路媒體日前在微博發布的消息，今年4月19日16點32分，中國宣稱南海西沙群島南部海域上空，發現一架美軍「超級銀河」超重型戰略運輸機(呼號RCH467)，高度10668米，速度852公里/小時。



該架美軍運輸機13點28分由美軍駐沖繩嘉手納基地起飛，經菲律賓海西部、呂宋海峽、「中國」南海東沙群島南部、中沙群島中部等上空，飛行3小時04分鐘，到達上述位。即時座標為12.044N、111.632E，正在飛往南海南沙群島西部方向。



該運輸機為美國空軍所屬飛機，機型為洛克希德C-5M「超級銀河」，編號87-0044，是美國洛克希德公司生產的大型戰略軍用運輸機，也是美國空軍現役最大的戰略運輸機。



(圖/中國網路)

對此類事件，中國視之為「軍事突發新聞」，吃人夠夠的中國，不但視西沙群島甚至南海主權為中國所有，更宣稱只許中國人踏入西沙群島，至今也只有3萬名遊客到過當地。

根據台灣中央社，島上軍民兩用的機場於2014年啟用，教育軍眷和當地漁民下一代而創辦的永興學校於2015年起招生，還有法院、影城、銀行、醫院、郵局、體育館、咖啡廳等相繼啟用。

凡此種種都是中國為鞏固南海主權聲索的開發之一，並採用軟硬兩手策略，對付其他諸多聲討南海主權的東南亞國家。

位於西沙群島的火鍋店開幕前，中國澎湃新聞等媒體今年(2023年) 2月間曾報導，解放軍在南沙群島的永暑礁(如下圖) 、渚碧礁、美濟礁設置的軍中福利站已開張營業，主要販售商品涵蓋5大類逾400種。

位於天津的中國民航大學交通科學與工程學院副教授趙冰領導的研究團隊指出，經模擬估算中國開發南海諸島10年內得斥資人民幣60億（約新台幣265億元）至200億（約新台幣883億元）不等，不過要燒多少，取決於北京當局的盤算。

【吃人夠夠】中國搶南海主權又出招：西沙群島開火鍋店



(圖/中國網路3月23日照片)